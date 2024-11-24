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الرياضة

فيورنتينا.. «العاشرة المتتالية»!

فيورنتينا.. «العاشرة المتتالية»!
24 نوفمبر 2024 21:29

 
روما (أ ف ب)

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واصل فيورنتينا نتائجه الرائعة بتحقيقه فوزه العاشر توالياً على الصعيدين المحلي والقاري، وجاء على حساب مضيفه كومو 2-0 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبفوزه السابع توالياً في الدوري من أصل ثمانية بالمجمل منذ بداية الموسم، رفع «فيولا» رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث موقتاً بفارق الأهداف خلف أتالانتا والإنتر حامل اللقب توالياً، وذلك بانتظار مباراة نابولي (26 نقطة) مع ضيفه روما.
وافتتح فريق المدرب رافاييلي بالادينو الذي يصطدم في المرحلة المقبلة بالإنتر بعد لقائه بافوس القبرصي الخميس في مسابقة «كونفرنس ليج»، التسجيل في الدقيقة 19 عبر الفرنسي ياسين عدلي بتسديدة من مشارف المنطقة، بعد تمريرة من الأرجنتيني لوكاس بيرتران.
وحسم الوافد الجديد مويس كين الفوز بهدف في الدقيقة 68، بعد عرضية من ريكاردو سوتيل، رافعاً رصيده إلى 12 هدفاً في 14 مباراة خاضها محلياً وقارياً بألوان «فيولا».
وبهزيمته السابعة للموسم، بقي كومو الذي خاض الثواني الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد ألبرتو دوسينا بالبطاقة الحمراء، بعد 4 دقائق فقط على تلقيه إنذاراً (92)، في دائرة الخطر، بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

الدوري الإيطالي
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