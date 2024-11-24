العين يواجه الأهلي السعودي بـ«روح التحدي»

معتز الشامي (أبوظبي)

يخوض العين اختباراً صعباً، لا يخلو من التحدي في مواجهة ضيفه الأهلي السعودي، في السادسة مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي المباراة التي تُعد بمثابة مفترق طرق لـ «الزعيم» ويحتاج خلالها إلى الفوز، أملاً في مواصلة المشوار نحو مركز مؤهل لدور الـ 16 من البطولة نفسها.

ويقبع العين في ذيل جدول ترتيب مجموعة الغرب بنقطة وحيدة، بينما يحتل الأهلي السعودي المركز الثاني برصيد 12 نقطة خلف الهلال «المتصدر» بفارق الأهداف فقط، حيث لم يخسر الضيوف في أي من مبارياتهم الأربع في البطولة حتى الآن، وإجمالاً لم يخسر الأهلي السعودي في آخر تسع مباريات له في دوري أبطال آسيا (فاز 6 وتعادل 3)، وهي أطول سلسلة له من عدم الخسارة، في تاريخه بالبطولة بالتساوي مع سلسلته بين فبراير وأغسطس 2013.

ويحاول العين كسر هذه السلسلة من «اللاهزيمة» آسيوياً للضيوف، كونه الوحيد الذي فاز عليه من فرق الإمارات، عندما حقق ذلك في نسخة عام 2016 من البطولة نفسها، ووقتها فاز العين ذهاباً وإياباً، كما أن الأهلي السعودي منذ تلك النسخة أيضاً لم يخسر أمام أي فريق إماراتي التقاه آسيوياً، وخلال آخر 9 مباريات ضد الفرق الإماراتية بالبطولة (فاز 4 - تعادل 5) منذ آخر خسارة له أمام العين في 2016. وتشهد النسخة الحالية، حالة عدم توفيق غريب لحامل اللقب، حيث لم يحقق العين أي فوز في 4 مباريات متتالية من النسخة الحالية، بالتعادل في مباراة وخسارة 3، كما يعاني دفاعياً في المحفل القاري، ويحتاج للخروج بالعلامة الكاملة للحفاظ على حظوظه في التأهل قائمة شريطة مواصلة الفوز في باقي مشواره بالبطولة.

ويعول البرتغالي جارديم على خبراته في دوري الأبطال، والذي شهد مشاركته فيها عبر 5 مباريات، فاز بـ 4 منها، وجميعها كانت مع الهلال السعودي ووقتها توّج باللقب في 2021، بينما خسر مرة واحدة وكانت مع شباب الأهلي أمام الهلال في دور الـ 16 لنسخة 2023.

ويرغب جارديم في استحضار خبراته في نسخة 2021 مجدداً، من أجل مساعدة «الزعيم» حامل لقب النسخة الماضية، على التألق في الليلة أمام الأهلي السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من القفز نحو مركز أفضل في المجموعة، بينما في حالة عدم تمكن العين من الفوز فسيكون قد كرر أسوأ أداء له بعدم الفوز في أول 5 مباريات من نسخة واحدة في دوري الأبطال بعد نسختي 2019 و2020.

وعزز الجهاز الفني للعين روح التحدي، في نفوس جميع اللاعبين، بعدما أشعل جارديم المنافسة في جميع المراكز خلال الأيام القليلة الماضية، للوصول لأنسب توليفة تنفذ طريقة اللعب المطلوبة أمام الفريق الضيف، الذي حقق الفوز في أول 4 مباريات حتى الآن، ويحتاج العين للعب بحذر تكتيكي وعدم اندفاع للأمام، خاصة أن الأهلي يمتلك عناصر هجومية مميزة، حتى وإن ارتفعت مؤشرات غياب البرازيلي دا كوستا، فلا يزال يمتلك محرز، فيجا، فيريمينو، وكيسي.

ويتوقع أن يدفع العين ببعض الأسماء التي غابت في المباراة المحلية الأخيرة أمام العروبة، لاسيما أليساندرو كاكو المتوقع مشاركته، بينما سيكون محمد عوض الله بديلاً، كما يعود يحيى نادر إلى الوسط بجوار بالاسيوس، وسيكون لابا كودجو حاضراً في التشكيلة الأساسية في ظل اعتماد جارديم على سفيان رحيمي كجناح ومهاجم متأخر.