الشارقة يكتب التاريخ في آسيا بـ«يد من ذهب»

علي معالي (أبوظبي)

نجح فريق الشارقة لكرة اليد في أن يكتب لنفسه تاريخاً من ذهب، في المحطة 27 من دوري أبطال آسيا، بعدما توج للمرة الأولى باللقب القاري، ليصبح أول نادٍ إماراتي ضمن القائمة الذهبية لهذه البطولة العريقة، التي انطلقت عام 1998، وتوج بها فريق كاظمة الكويتي، في النسخة الأولى، لتمر السنوات، ويأتي فريق كاظمة في طريق الشارقة في النسخة 27 في الدور قبل النهائي، ليطيح به الشارقة، ثم تأتي مباراة أخرى في غاية الصعوبة أمام الخليج السعودي حامل لقب النسخة الأخيرة، ليتألق الشارقة مجدداً، ويبسط سطوته على ملعب المباراة في العاصمة القطرية الدوحة، ويضع نفسه بقوة ضمن «الأندية الذهبية» بالقارة الصفراء.

وفوز الشارقة يؤكد في نفس الوقت سطوة وسيطرة اليد العربية على كرة اليد في آسيا، حيث أصبح اللقب للمرة الـ25 عربياً خالصاً، من خلال 16 نادياً، من بين 27 مرة أقيمت فيها البطولة، وهذه هي المرة الخامسة التي يشارك فيها الشارقة في كأس آسيا، فاز بالميدالية البرونزية في نسختي 2018، و2019، ولكنه نجح في 2024 في القبض على الذهبية بمنتهى الجدارة والقوة.

وبهذا الإنجاز القاري الكبير يتأهل الشارقة، ممثلاً لآسيا، في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، والمقررة إقامتها في مصر 2025.

وعاشت أسرة كرة اليد ليلة جميلة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث الاحتفال بعد المباراة وحتى الصباح، قبل أن تنتقل إلى أرض الدولة، ويتم الاحتفاء بها في مطار الشارقة، ثم إلى صالة النادي بالإمارة الباسمة، في أجواء خيالية للاعبين والجهازين الفني والإداري بعد بذل جهد كبير في مشوار هذه النسخة الصعبة للغاية.

وتواجدت اليد الشرقاوية في القائمة المثالية للبطولة بأكثر من لاعب، حيث ضمت القائمة، زراكو ماركو فيتش (الشارقة)، مصطفى هيبة (الدحيل القطري)، وجدي سنان (كاظمة الكويتي)، حسن التريكي (الخليج السعودي)، فواز المشاري (كاظمة الكويتي)، سيد علي (الخليج السعودي)، محمد حسين حارس (الخليج السعودي)، بينما حصل ريان زرياط لاعب الشارقة على لقب أفضل لاعب في البطولة.