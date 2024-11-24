«فخر البطين» يحصد لقب «الفحول» في ختام بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية



أبوظبي (وام)

اختتمت فعاليات بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية، المخصصة للمرابط الخاصة التي شهدت منافسات قوية بين الخيول المشاركة؛ بفضل تقارب مستوياتها، وعلى ضوء ذلك توزعت الألقاب بين المرابط المختلفة.

ونظمت البطولة جمعية الإمارات للخيول العربية في الصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب، على مدار 4 أيام، بمشاركة كبيرة بلغت 333 جواداً.

حضر فعاليات الختام وتوج الفائزين في بطولة الفحول، محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، إلى جانب عددٍ من الملاك والمربين ومديري المرابط في الدولة.

كما قام محمد أحمد الحربي بتكريم العارض الأميركي تروي سميث، تقديراً لإسهاماته القيمة في مجال الخيل العربية، وذلك بمناسبة مشاركته الأخيرة في بطولات جمال الخيل.

وتوج «فخر البطين» لمربط البطين باللقب الذهبي للفحول، وحل وصيفاً ونال الفضة «ج س السلطان» لمربط الجواهر، فيما حصل على اللقب البرونزي «عنيد الهواجر» لغانم الهاجري.

وافتتحت المهرة «إم زد أفعال» لمربط مزيد المنافسات بتحقيق اللقب الذهبي لبطولة المهرات عمر سنة، تاركة المركز الثاني واللقب الفضي إلى «شهيلية النود» لخالد سليمان النعيمي، فيما نالت اللقب البرونزي «شيخة الياه» لمحمد أحمد آل علي.

وحصدت «بي دبليو روضة» لمعالي علي سالم الكعبي اللقب الذهبي للمهرات، وجاءت في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «هيا آل فهد» لمحمد سعيد فهيد الهاجري، وحصلت على البرونز «بي دبليو فطيم»، وهي أيضاً لمعالي علي سالم الكعبي.

وتوشحت «ماسة الهواجر» لغانم الهاجري، باللقب الذهبي للأفراس، بينما نالت الوصافة واللقب الفضي «ايه دي بدور» لحمد عدنان الشحي، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى «ج س رنيم» لمربط الجواهر.

واعتلى «سراب بي اتش إم» لمربط بن هميلة، صدارة بطولة أمهار السنة، محرزاً اللقب الذهبي، وحصل «شرار المنهل» لفهد سالم الزعابي، على اللقب الفضي، فيما حل ثالثاً ونال اللقب البرونزي «فنان مغيدر» لراشد سيف الزعابي.

وأحرز «إم زد أديب» لمربط مزيد اللقب الذهبي للأمهار، وحل في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «رمز الياه» لمحمد أحمد آل علي، وحصل «أكسير الغيد» لمربط الغيد على اللقب البرونزي.