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الرياضة

مانشستر يونايتد يدشن حقبة أموريم بـ «خيبة»!

مانشستر يونايتد يدشن حقبة أموريم بـ «خيبة»!
24 نوفمبر 2024 23:10

 
لندن (د ب أ)

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استهل مانشستر يونايتد حقبة مديره الفني البرتغالي روبن أموريم بالتعادل 1-1 مع مضيفه إيبسويتش تاون، في المرحلة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وفشل اليونايتد بالحفاظ على تقدمه المبكر بهدف حمل توقيع نجمه ماركوس راشفورد في الدقيقة الثانية، بينما استقبلت شباكه هدف التعادل بوساطة الجامايكي أوماري هوتشينسون في الدقيقة 43.
ولم يقدمه اليونايتد العرض المنتظر منه في الظهور الأول لأموريم، المدير الفني السابق لسبورتنج لشبونة البرتغالي، الذي تولى المسؤولية خلفاً للمدرب المؤقت الهولندي رود فان نيستلروي، في أعقاب إقالة الهولندي الآخر إريك تن هاج من منصب المدير الفني للفريق.
وكان إيبسويتش نداً حقيقياً لليونايتد، بل إنه كان قريباً من حصد النقاط الثلاث لولا تألق الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى الضيوف، الذي تصدى لأكثر من فرصة محققة لأصحاب الأرض.
بتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد، الذي تعادل للمرة الرابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 4 انتصارات والخسارة في مثلها، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر.
كما رفع إيبسويتش تاون، العائد للعب في المسابقة بعد غياب دام 22 عاماً، رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بعدما تعادل للمرة السادسة في البطولة هذا الموسم مقابل فوز وحيد و5 هزائم.

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