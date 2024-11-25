رئيس ريال مدريد: قاطعنا حفل الكرة الذهبية بعد تغيير نظام التصويت



مدريد (د ب أ)

دافع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني عن قرار الإدارة بعدم حضور حفل الكرة الذهبية. ولم يحضر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ولاعبي الفريق الحفل اللذي أقيم الشهر الماضي في باريس احتجاجا على خسارة المهاجم فينيسيوس جونيور الجائزة المرموقة لصالح الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي.

وقال بيريز في حديثه للجمعية العمومية للنادي: «رودري لاعب رائع، ونحن معجبون به»، ولكن رئيس النادي المدريدي انتقد نظام التصويت. وأضاف بيريز في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية «لقد غيروا نظام التصويت، الأمر المثير للدهشة في كرة القدم أن نمنح فرصة التصويت لصحفيين من دول عدد سكانها أقل من مليون نسمة».

وأشار «هناك صحفيون لا يعرفهم أحد شاركوا في التصويت هذا العام، ولولا أصوات الصحفيين من دول مثل أوغندا وناميبيا وألبانيا وفنلندا، لفاز فينيسيوس بالكرة الذهبية». وتابع بيريز «يجب أن يتغير النظام، ويتم التدقيق في هوية الأشخاص الذين يشاركون في التصويت، لهذا السبب لم نحضر الحفل».

في سياق آخر بدا بيريز متفائلا في الحديث عن بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم «سوبر ليج»، بينما انتقد الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا قائلا «لا أحد يفهمه». وتابع «أنا متفائل أكثر من أي وقت مضى»، علما بأن هناك أحكاما قضائية صدرت ضد الاتحادين الدولي والأوروبي الأوروبي لكرة القدم بشأن عدم السماح بإقامة هذه البطولة الجديدة التي تم الكشف عنها لأول مرة في أبريل 2021.

وشدد رئيس نادي ريال مدريد «كسر احتكار كرة القدم تطلب جهدا جبارا، وتعرضنا لضغوط من الممكن أن ينهار بسببها أي شخص، ولكن ليس نحن». وأختتم بيريز تصريحاته «نحن فخورون، وننتظر تنفيذ حكم المحكمة، فالمشاركة في البطولة تعتمد على الجدارة الرياضية بنسبة 100%، لقد أعاد حكم المحكمة الأوروبية حريتنا لنا».