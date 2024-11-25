لوكاكو: حصلنا على النتيجة التي أردناها.. إنه نابولي



نابولي (رويترز)

فاز نابولي بهدف على ضيفه روما أمس الأحد، بفضل هدف روميلو لوكاكو في الشوط الثاني، ليمنح فريقه النقاط الثلاث، وصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، واستغرق الأمر 54 دقيقة من نابولي لكسر حالة الجمود إذ انزلق لوكاكو ليقابل عرضية جيوفاني دي لورينتسو المنخفضة من مسافة قريبة، ويسجل في مرمى فريقه السابق.

ويتصدر نابولي الترتيب برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، بفارق نقطة واحدة فقط عن أندية أتلانتا وإنتر ميلان وفيورنتينا ولاتسيو التي تحتل المراكز، الثاني والثالث والرابع والخامس على الترتيب، وقال لوكاكو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: «عندما نصل إلى الملعب نشعر بحماس ونبض الجماهير، ونحن سعداء جداً بالفوز، أريد فقط أن أقدم أداء جيداً للفريق. أمامنا مهمة نحتاج إلى إنجازها، وكنا نعلم أنها ستكون صعبة، لأن الفرق الأخرى فازت، لكننا حصلنا على النتيجة التي أردناها أيضاً».