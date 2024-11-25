بطولة الإمارات للتزلج على الماء تُتوج أبطالها في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت على كاسر الأمواج في أبوظبي، بطولة الإمارات للتزلج على الماء في جولتها الأولى، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بعد أن شهدت منافسات مثيرة جمعت نخبة من الرياضيين المحليين والدوليين الذين أبدعوا في تقديم عروض استثنائية في مختلف الفئات، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء حماسية، بمشاركة 86 متسابقاً من 23 دولة.

في فئة المفتوحة للرجال، تألق اليوناني توماديس أكيلوس، محققاً المركز الأول، بعد أداء رائع أثبت من خلاله سيطرته على هذه الفئة، أما في فئة المفتوحة للسيدات، فقد توجت مواطنته أندري بولو أكيتا تانيني بالمركز الأول بفضل أدائها اللافت.



وفي فئة المتوسطة للرجال - ويكبورد، نجح الإماراتي سلطان سيف النعيمي في تحقيق المركز الأول، ما يعكس التميز الإماراتي في هذه الرياضة، بينما في فئة المبتدئين للرجال، كان المركز الأول من نصيب الإماراتي علي المزروعي، فيما حققت البولندية باربارا جراتروسكا المركز الأول في فئة المبتدئين للسيدات.

في منافسات الناشئين، توج الأسترالي كوبي والش بالمركز الأول في فئة تحت 14 سنة للناشئين، بينما تألقت لهي أدفو من أستراليا في فئة تحت 14 سنة للفتيات، لتفوز بالمركز الأول.

وفي فئة سكيم المفتوحة للرجال، أبدع الروسي سيمين كالاتكشي ليحصد المركز الأول، فيما تألقت الكازاخستانية أن إبراغموفا لتتوج بالمركز الأول في فئة سكيم المفتوحة للسيدات.

أما في فئة ويك سيرف المفتوحة للرجال، فقد نال المركز الأول ديمتريوس فاتسيس مليونان بفضل أدائه القوي، بينما حققت الروسية لودميلا بيلتلاسكايا المركز الأول في فئة ويك سيرف المفتوحة للسيدات.

في فئة سكيم للرجال، تألق الإسباني جابرييل زاكريان ليحقق المركز الأول، بينما حصدت الروسية ميريم ابتكالوفا المركز الأول في فئة سكيم للسيدات، وفي فئة ويك سيرف للرجال، نجح اليوناني أكيلوس تومادييس في انتزاع المركز الأول بعد أداء مذهل.

من جهته، أعرب ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن فخره بنجاح البطولة قائلاً: بطولة الإمارات للتزلج على الماء أصبحت منصة مميزة للرياضيين المحليين والدوليين لإظهار مواهبهم في هذه الرياضة المميزة، ونحن فخورون بالتنظيم الرائع لهذه الجولة الأولى، ونسعى دائماً لتعزيز مكانة أبوظبي وجهة ريادية لاستضافة البطولات الرياضية العالمية.

وأضاف الظاهري: نشكر جميع المشاركين والمنظمين والجمهور الذي حضر لدعم هذه الرياضة، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات في الجولات المقبلة.