الإثنين 25 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مبابي: أنا وفينيسيوس نقرأ بعضنا البعض

مبابي: أنا وفينيسيوس نقرأ بعضنا البعض
25 نوفمبر 2024 11:26


مدريد (رويترز) 
يعتقد كيليان مبابي أنه انسجم أخيراً مع زملائه في ريال مدريد، بعد تسجيله هدفاً في الفوز 3- صفر على مضيفه ليجانيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة أمس الأحد، ولم يسجل مبابي، الذي لعب في قلب الهجوم منذ انضمامه من باريس سان جيرمان، أي هدف في أربع مباريات بالمسابقات كافة، قبل أن يسجل الهدف الافتتاحي أمام ليجانيس.
وعاد مبابي (25 عاماً) إلى مركزه المفضل على الجناح الأيسر، وتعاون بشكل جيد مع زميله المهاجم فينيسيوس جونيور الذي صنع هدف المهاجم الفرنسي، وقال مبابي لمحطة ريال مدريد التلفزيونية بعد الفوز: «أنا وفينيسيوس نقرأ بعضنا بشكل جيد للغاية. لدي علاقة رائعة معه ،وهو لاعب رائع، أعتقد أنني قدمت أداء جيداً. بدأت في الانسجام مع زملائي في الفريق. أستطيع اللعب في كل مركز، وأنا مستعد لمساعدة الفريق، وبذل قصارى جهدي».
أضاف: «إنها قصة مسيرتي. ألعب على اليمين وعلى اليسار، وفي الوسط، ومع لاعبين اثنين في الهجوم. لا يهم ذلك بالنسبة لي. أريد مساعدة الفريق وتسجيل الأهداف».
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري بفارق أربع نقاط خلف برشلونة الذي لعب مباراة أكثر منه. وتعادل المتصدر 2-2 على ملعب سيلتا فيجو يوم السبت الماضي. 

أخبار ذات صلة
رئيس ريال مدريد: قاطعنا حفل الكرة الذهبية بعد تغيير نظام التصويت
أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: تغيير مركز مبابي أتي بثماره
مبابي
كيليان مبابي
فينيسيوس جونيور
ريال مدريد
الدوري الإسباني
الليجا
آخر الأخبار
صلاح «خارج ليفربول»!
الرياضة
صلاح «خارج ليفربول»!
اليوم 15:03
ركاب ينتظرون مع أمتعتهم بعد إلغاء القطارات بسبب العاصفة بيرت في محطة بادينغتون في لندن
الأخبار العالمية
بريطانيا تواجه تداعيات العاصفة "بيرت"
اليوم 14:57
مهرجان السلع البحري يُدشن منافساته 4 ديسمبر
الرياضة
مهرجان السلع البحري يُدشن منافساته 4 ديسمبر
اليوم 14:48
أبوظبي
اقتصاد
«يو. بي. إس»: 4.7% نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي في 2024
اليوم 14:43
"تيم لاب فينومينا أبوظبي" يرسم ملامح مستقبل الفن
التعليم والمعرفة
"تيم لاب فينومينا أبوظبي" يرسم ملامح مستقبل الفن
اليوم 14:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©