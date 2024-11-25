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الرياضة

منتخب «الناشئين 2009» إلى معسكر إسبانيا

منتخب «الناشئين 2009» إلى معسكر إسبانيا
25 نوفمبر 2024 12:09

دبي (الاتحاد)
غادرت إلى إسبانيا بعثة منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 سنة «مواليد 2009» لإقامة معسكر خارجي في الفترة من 23 نوفمبر الجاري إلى الأول من ديسمبر المقبل، استعداداً للمشاركات المقبلة.
وتضم البعثة، أعضاء الجهازين الإداري والفني بقيادة المدرب الإسباني ألبيرتو جونزاليس، إلى جانب اللاعبين وهم محمد عاشور، عبدالله العامري، مايد المهيري، فارس علي (شباب الأهلي) علي البلوشي، سلطان النعيمي (النصر) حسين علي، عبدالرحمن لنجاوي (الوصل) مسلم البلوشي، مبارك البريكي، بطي الجنيبي، عبدالرحمن العواني، عبدالعزيز المالكي (الجزيرة) علي الجسمي، سلطان المهيري (الشارقة) ذياب النعيمي، جمعة البلوشي، سعود الدرعي، عبدالله الشامسي (العين).
ومن المقرر أن يخوض منتخبنا مباراتين وديتين، خلال فترة المعسكر الأولى أمام منتخب إسبانيا يوم 28 نوفمبر، والثانية أمام منتخب المكسيك يوم الأول من ديسمبر.

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