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الرياضة

إسماعيل أحمد: الفوز «نقطة تحوّل» بمشوار «مجد» في «الأولى»

إسماعيل أحمد: الفوز «نقطة تحوّل» بمشوار «مجد» في «الأولى»
25 نوفمبر 2024 13:20

أبوظبي (الاتحاد)
أكد إسماعيل أحمد مدرب فريق مجد، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى، أن الفوز الذي حققه الفريق الأحد الماضي، أمام جلف إف سي بنتيجة 3-1، يمثل نقطة تحول لفريقه، خاصة أنه أول انتصار للفريق في المسابقة، وجعله يقفز إلى المركز العاشر، متقدماً 3 مراكز في جدول الترتيب، بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط من 6 مباريات.

 

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إدارة مجد تجدد الثقة في الفريق الأول


وقال إسماعيل أحمد: احتجنا إلى وقت للتأقلم بالذات أن الفريق يعد وجهاً جديداً في دوري الدرجة الأولى، وهو من الفرق الجديدة بشكل عام وسط عائلة كرة القدم، حيث لم يمض على تأسيسه سوى 3 سنوات، وقد عملنا بجهد في الفترة الماضية من أجل أن يتطور الأداء إلى الأفضل من مباراة إلى أخرى، رغم أن الفريق مع سوء النتائج كان يقدم مردوداً جيداً، وأدى عامل الخبرة دوراً مهماً في خسارته لـ 3 مباريات أمام فرق تمتلك خبرات كبيرة، وما يهمنا أننا نجحنا في تحقيق الفوز أخيراً، وهو بمثابة انطلاقة جديدة في مشوار طويل.
وأضاف: أهدافنا واضحة، وهي صناعة فريق قوي قادر على الثبات في المسابقة والمنافسة، ونحترم جميع المنافسين، وهذا الاحترام هو مفتاح تحقيق الأهداف التي نسعى من أجلها، وبالنسبة لنا المباراة الماضية انتهت، وعلينا التركيز على لقاء حتا يوم 7 ديسمبر المقبل، وهي مباراة صعبة، وأمام منافس كبير له تاريخ في مسابقاتنا المحلية.
وتقدم إسماعيل أحمد بالشكر إلى إدارة نادي مجد على توفيرها كل الدعم للفريق الأول، كما شكر اللاعبين على جديتهم واجتهادهم، معتبراً أن الهدف في كل مباراة هو عدم الخروج بنتيجة سلبية والتقدم أكثر في جدول الترتيب، أما عن المنافسة، فقال: الوقت ما زال مبكراً، علينا أن نعمل، ونعطي كل ما عندنا، ونرى إلى أين سنصل، لكن ثقتي كبيرة في أن الفريق يمتلك الكثير، وبمزيد من الجهد سنكون في موقع أفضل.

إسماعيل أحمد
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