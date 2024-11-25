مهرجان السلع البحري يُدشن منافساته 4 ديسمبر

الظفرة (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تقام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان السلع البحري في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر المقبل على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، والذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويشهد المهرجان على مدار خمسة أيام، 57 مسابقة بحرية ورياضية وشاطئية خصصت لها جوائز نقدية تتجاوز قيمتها 4 ملايين درهم، وتشمل سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق براكة للبوانيش الشراعية، وبطولة السلع لصيد الشعري، وبطولة الهدد، وسباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، بالإضافة إلى المسابقات التراثية والألعاب الشعبية، وعدد من الفعاليات المجتمعية والترفيهية للفئات العمرية المختلفة.

كما يتضمن المهرجان سوقاً شعبياً يضم عدداً من المتاجر المتنوِّعة للأسر المنتجة والمشاريع الناشئة التي تعرض منتجات تراثية ومأكولات شعبية، إضافة إلى أجنحة الجهات الداعمة والراعية والمشاركة، ومجلس النوخذة وعروض الفنون الشعبية في ساحة الفعاليات، والعديد من الفعاليات الأخرى.

ويأتي تنظيم المهرجان بهدف تسليط الضوء على التراث الإماراتي، وتعزيز دور الرياضات البحرية والتراثية في المجتمع، بجانب الترويج للمدن الساحلية والجزر الإماراتية، ودعم النشاط السياحي والتنمية الاقتصادية في منطقة الظفرة.