450 مشاركة في «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز الفني»



دبي (الاتحاد)



شهدت بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز نجاحاً كبيراً في موسمها الثاني التي تهدف إلى تعزيز جهود استقطاب وتطوير المواهب في رياضة الجمباز الفني، ونظمها مجلس دبي الرياضي وأكاديمية ستامينا 11، وشارك فيها أكثر من 450 لاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار مثلن 12 أكاديمية محلية وخليجية.

وتنافست الرياضيات المشاركات في اللقاء الأول من الموسم الثاني للبطولة ضمن ثلاث فئات من المستوى الأول إلى المستوى الثالث، وتراوحت أعمارهم بين 4 إلى 14 عاماً، وستتواصل اللقاءات التنافسية بين الأكاديمية على مدار الموسم، ومن المقرر عقد اللقاء التالي في فبراير 2025 ومايو 2025، ما يعد بمزيد من الفرص للرياضيين للتنافس والنمو.

وقالت فرح شاور، المدير التنفيذي لأكاديمية ستامينا 11: «سعداء بالنجاح الكبير لهذا الموسم من بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز، وقد ركزنا جهودنا واهتمامنا في البطولة على اكتشاف المواهب في رياضة الجمباز بكل أنواعها، ونسعى إلى توحيد كل الأكاديميات تحت سقف واحد لإنتاج أكبر بطولة للجمباز من حيث عدد المشاركين والمواهب التي يتم اكتشافها، وتشهد رياضة الجمباز نمواً متزايداً عام بعد آخر من خلال المشاركات العديدة من داخل الدولة وخارجها، حيث شاركت في هذه البطولة أكاديميات من المملكة العربية السعودية، وهناك أكاديميات من الكويت، وستكون هناك مشاركات دولية في البطولة المقبلة التي تقام في فبراير المقبل، حيث وصلتنا طلبات للمشاركة في البطولة من أكاديميات في سنغافورة وجنوب أفريقيا».

وأضافت فرح شاور: «قمنا بتنظيم دورة تدريبية ودورة تحكيم، بقيادة لجنة الجمباز التابعة للاتحاد الأميركي للجمباز، وتم تصميم هذه الدورات لمواءمة تقنيات التدريب، وتحسين تطبيق قانون النقاط، وضمان التحكيم الموحد والعادل، وحصل الحكام على شهادات معتمدة من اتحاد الأميركي للجمباز، كما تم تنظيم ورشة عمل بين الحكام والمدربين لشرح كل اللوائح التنظيمية للبطولة، لضمان الشفافية مع الجميع، وتم تطبيق النقاط وفق القواعد الخاصة بالاتحاد الأميركي للجمباز، والتي تم اعتمادها رسمياً للاستخدام في هذه البطولة، لضمان استفادة جميع الأكاديميات المشاركة من القواعد واللوائح الموحدة، بالإضافة إلى تقديم الفرصة للاعبي الجمباز على مستوى ما قبل الفريق للمشاركة، وإظهار مهاراتهم».

وعقدت أكاديمية «ستامينا 11» اجتماعاً مع الأكاديميات المحلية بعد ختام الدورات التدريبية، لترشيح لجنة فنية تقوم بالإشراف على تجميع النقاط التي يتم تحصيلها طوال الموسم، وتحديد الأبطال لكل مستوى بحلول نهاية الموسم الثاني، واختيار أفضل المواهب الاستثنائية في رياضة الجمباز، وسيتم الإعلان عن أكثر الأكاديميات الحاصلة على أعلى النقاط ونتائج جميع اللقاءات التي يتم تنظيمها في هذا الموسم خلال شهر مايو المقبل.

وتهدف البطولة إلى توفير منصة مشتركة لجميع أكاديميات الجمباز للمشاركة والتنافس، وإتاحة الفرصة للاعبين واللاعبات في الأكاديميات إلى إبراز مواهبهم، وزيادة فرص الاحتكاك مع مختلف المستويات، وتشكل هذه البطولة محطة مهمة في نشر وتعزيز وانتشار رياضة الجمباز الفني، وتكوين جيل جديد من الموهوبين، من خلال تشجيع أكبر عدد منهم لممارسة هذه الرياضة الأولمبية، كما تهدف البطولة إلى رفع معايير الجمباز الفني على مستوى الدولة، في ظل وجود بنية تحتية رياضية قوية مصممة على أعلى المستويات العالمية في دبي.