صلاح «خارج ليفربول»!

لندن (أ ف ب)

أبدى الهداف المصري محمد صلاح خيبة أمله بسبب فشل ليفربول في تقديم عقد جديد له، وأنه يعتقد أنه «خارج» النادي الذي تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم «أكثر من داخله»، وذلك مع اقترابه من نهاية عقده الحالي.

ينتهي عقد اللاعب البالغ 32 عاماً، والذي سجل 12 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، الصيف المقبل ولم يتقدم ليفربول حتى الآن بعرض لتمديده رغم أنه ما زال الرقم الصعب في «الحمر» وأبرز دليل على ذلك تسجيله الأحد ثنائية في الفوز على ساوثمبتون 3-2، ما أبعد فريقه في الصدارة بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.



والتصريح الذي خرج به صلاح بعد الفوز على ساوثمبتون يوحي بأن المصري الذي وصل إلى «أنفيلد» في 2017، وفاز مع «الحمر» بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز، قد يغادر مجاناً الصيف المقبل.

وقال صلاح: «وصلنا تقريبا إلى ديسمبر، ولم أتلق أي عروض حتى الآن للبقاء في النادي، أنا على الأرجح في الخارج خارج النادي أكثر من الداخل، وكما تعلمون، أنا متواجد في النادي منذ أعوام، لا يوجد نادٍ مثل هذا، لكن في النهاية الأمر ليس بيدي».

صلاح هو أحد ثلاثة لاعبين أساسيين يدخلون قريباً في الأشهر الستة الأخيرة من عقودهم مع ليفربول، إذ ينتهي عقدا الهولندي فيرجيل فان ديك وترنت ألكسندر أرنولد في نهاية الموسم أيضاً.

وسيكون اللاعبون الثلاثة أحراراً في التحدث إلى أية أندية في يناير إذا لم يوقعوا على تمديد قبل ذلك.

وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل لعدم تلقيه عرضاً من ليفربول، أجاب صلاح: «بالطبع، نعم، أنا أحب الجماهير، والجماهير تحبني، في النهاية الأمر ليس بيدي أو بأيدي الجماهير، دعونا ننتظر لنرى ما سيحدث، لن أعتزل قريباً، وبالتالي كل ما أفعله هو اللعب والتركيز على الموسم وأحاول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً دوري أبطال أوروبا إذ قدر لنا ذلك، أشعر بخيبة أمل لكن سنرى».