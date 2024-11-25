الإثنين 25 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صلاح «خارج ليفربول»!

صلاح «خارج ليفربول»!
25 نوفمبر 2024 15:03

لندن (أ ف ب)
أبدى الهداف المصري محمد صلاح خيبة أمله بسبب فشل ليفربول في تقديم عقد جديد له، وأنه يعتقد أنه «خارج» النادي الذي تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم «أكثر من داخله»، وذلك مع اقترابه من نهاية عقده الحالي.
ينتهي عقد اللاعب البالغ 32 عاماً، والذي سجل 12 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، الصيف المقبل ولم يتقدم ليفربول حتى الآن بعرض لتمديده رغم أنه ما زال الرقم الصعب في «الحمر» وأبرز دليل على ذلك تسجيله الأحد ثنائية في الفوز على ساوثمبتون 3-2، ما أبعد فريقه في الصدارة بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

 

أخبار ذات صلة
فينيسيوس يغيب عن الريال أمام ليفربول في «الأبطال»
أموريم مدرب مانشستر يونايتد متحدثاً عن لاعبيه: إنهم أذكياء.. إنهم أكفاء


والتصريح الذي خرج به صلاح بعد الفوز على ساوثمبتون يوحي بأن المصري الذي وصل إلى «أنفيلد» في 2017، وفاز مع «الحمر» بدوري أبطال أوروبا والدوري الممتاز، قد يغادر مجاناً الصيف المقبل.
وقال صلاح: «وصلنا تقريبا إلى ديسمبر، ولم أتلق أي عروض حتى الآن للبقاء في النادي، أنا على الأرجح في الخارج خارج النادي أكثر من الداخل، وكما تعلمون، أنا متواجد في النادي منذ أعوام، لا يوجد نادٍ مثل هذا، لكن في النهاية الأمر ليس بيدي».
صلاح هو أحد ثلاثة لاعبين أساسيين يدخلون قريباً في الأشهر الستة الأخيرة من عقودهم مع ليفربول، إذ ينتهي عقدا الهولندي فيرجيل فان ديك وترنت ألكسندر أرنولد في نهاية الموسم أيضاً.
وسيكون اللاعبون الثلاثة أحراراً في التحدث إلى أية أندية في يناير إذا لم يوقعوا على تمديد قبل ذلك.
وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل لعدم تلقيه عرضاً من ليفربول، أجاب صلاح: «بالطبع، نعم، أنا أحب الجماهير، والجماهير تحبني، في النهاية الأمر ليس بيدي أو بأيدي الجماهير، دعونا ننتظر لنرى ما سيحدث، لن أعتزل قريباً، وبالتالي كل ما أفعله هو اللعب والتركيز على الموسم وأحاول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وأيضاً دوري أبطال أوروبا إذ قدر لنا ذلك، أشعر بخيبة أمل لكن سنرى».

محمد صلاح
ليفربول
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
نيابة عن رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
نيابة عن رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي
اليوم 18:28
قوارب بالبحر الأحمر في مصر ( أرشيفية)
الأخبار العالمية
العثور على 28 شخصاً بعد غرق مركب بمنطقة مرسى علم المصرية
اليوم 17:32
"بلدية أبوظبي" تواصل فعالية "السوق المجتمعي"
علوم الدار
"بلدية أبوظبي" تواصل فعالية "السوق المجتمعي"
اليوم 17:20
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:18
ذياب بن محمد بن زايد يفتتح أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يفتتح أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش
اليوم 17:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©