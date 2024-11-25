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الرياضة

المهيري بطل الجائزة الكبرى في «كأس الاتحاد لقفز الحواجز»

المهيري بطل الجائزة الكبرى في «كأس الاتحاد لقفز الحواجز»
25 نوفمبر 2024 16:18

العين (وام)
أحرز الفارس حميد المهيري على صهوة «لييستوون» لقب شوط الجائزة الكبرى، في ختام منافسات بطولة كأس الاتحاد الدولية لقفز الحواجز.
وأقيمت البطولة لفئة النجمتين في نادي العين للفروسية والرماية والجولف خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الحالي، بمشاركة 125 فارساً وفارسة، وهي الدولية الثانية في الموسم، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفروسية، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي ورعاية لونجين.
وشهدت الجائزة الكبرى منافسة قوية بين 41 فارساً وفارسة على حواجز ارتفاعها 145 سم، وذهب المركز الثاني إلى الفارس عبدالله المري، وجاء ثالثاً سالم خميس السويدي.
كما فازت نادية تريم بالمركز الأول في منافسات اليوم الختامي على حواجز ارتفاعها 135سم، بمشاركة 57 فارساً وفارسة، وجاء ثانياً العراقي فالح الدليمي، وثالثاً المصري محمد أشرف.
وحقق الفارس عبدالله المري على صهوة «كاسالشينا» لقب نهائي فئة الخيول الصغيرة فئة النجمة عمر 7 سنوات بمشاركة 24 فارساً وفارسة على حواجز ارتفاعها 130 سم.
وحقق الفارس السوري ليث غريب المركز الأول على حواجز ارتفاعها 125 سم بمشاركة 73 فارساً وفارسة، وجاء في المركزين الثاني والثالث مواطناه أسامة الزبيبي، وشادي غريب.
حضر المنافسات وتوج الفائزين، سلطان اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، رئيس لجنة قفز الحواجز، ومحمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وعلي فاروق مدير الفروسية في النادي.

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