«الإمارات للخيول العربية» تنظم مزاد عجمان بمشاركة 66 جواداً

عجمان (الاتحاد)

تنظم جمعية الإمارات للخيول العربية مزاد عجمان للخيول العربية، بمشاركة 66 رأساً من أنقى سلالات الخيول العربية، وذلك مساء غدٍ الثلاثاء، بمربط عجمان بمنطقة الباهية.

وأكدت الجمعية أن جميع الخيول المعروضة مسجلة لدى جمعية الإمارات للخيول العربية، وأن الخيول المواليد قيد التسجيل.

وتتصدر القائمة نخبة من الخيول الأصيلة المنتجة في الدولة، وسيتم فتح المزرعة من الساعة 9 وحتى 12 ظهراً لمعاينة الخيول وتسجيل المضارب فيما يقام المزاد في تمام الثالثة ظهراً.

ويتوقع أن يشهد المزاد إقبالاً كبيراً من الملاك ومربي الخيول العربية من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم لمتابعة المزاد الذي يتضمن مجموعة من الخيل العربية.

وحققت نسخة العام الماضي من مزاد عجمان نجاحاً كبيراً، بتسجيل أحد أعلى المبيعات في العالم، حيث بلغت 20 مليوناً و662 ألف درهم، وبلغ عدد الخيول المباعة 85 من 89 تم عرضها خلال المزاد.