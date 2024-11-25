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الرياضة

فينيسيوس يغيب عن الريال أمام ليفربول في «الأبطال»

فينيسيوس يغيب عن الريال أمام ليفربول في «الأبطال»
25 نوفمبر 2024 17:16

مدريد (رويترز)
قال ريال مدريد إن مهاجمه فينيسيوس جونيور سيغيب عن مواجهة ليفربول في أنفيلد بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد غدٍ الأربعاء بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق خلال فوز فريقه 3-0 على ملعب ليجانيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني أمس الأحد.
وقالت مصادر مقربة من اللاعب إنه من المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع.
وهذا يعني أنه قد يغيب عن سبع مباريات في المسابقات كافة قبل العطلة الشتوية، بما في ذلك مباراتا جيرونا وأتليتيك بيلباو في الدوري الإسباني وزيارة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا.
وقال ريال مدريد في بيان: «بعد الفحوص التي أجريت على لاعبنا فيني جونيور من قبل فريق الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في ساقه اليسرى، في انتظار تطور الحالة».
وبات فينيسيوس أحدث المنضمين إلى قائمة طويلة من الإصابات في ريال مدريد، والتي تضم لاعبين بارزين، مثل رودريجو وإيدر ميليتاو وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وأوريلين تشواميني وديفيد ألابا.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة متأخراً بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر، الذي تعادل 2-2 مع سيلتا فيجو يوم السبت الماضي.
وبعد خسارتين في آخر ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، قد يواجه فريق المدرب كارلو أنشيلوتي مشكلة في حال خروجه بنتيجة سيئة من ملعب أنفيلد.
ويحتل الفريق المركز الـ 18 في مرحلة الدوري، التي تضم 36 فريقاً برصيد ست نقاط من أربع مباريات.

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فينيسيوس جونيور
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