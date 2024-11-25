ليفربول يلتزم السرية وسط مفاوضات إيجابية مع محمد صلاح



ليفربول (د ب أ)

يتواصل نادي ليفربول الإنجليزي مع وكيل أعمال محمد صلاح مهاجم الفريق، ويتردد أن المناقشات إيجابية بين الطرفين بشأن تجديد التعاقد. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن النادي الإنجليزي لا يتوقع حسم مستقبل لاعبه الأعلى أجرا بسرعة، لكنه لا ينوي في نفس الوقت الحديث بشكل علني عن مصير المفاوضات.

ويعد صلاح أحد ثلاثة نجوم في ليفربول سينتهي تعاقدهم بنهاية الموسم الجاري برفقة كل من المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك والظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد. ويمكن للاعبين الثلاثة التوقيع لأي ناد آخر بحلول يناير المقبل، إذا لم يوقعوا عقودا جديدة.

من جانبه أكد النجم المصري أنه يشعر بخيبة أمل، لعدم تحرك مسؤولي النادي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، قائلا إن احتمالات رحيله عن الفريق أكبر من استمراره. ويثير صلاح قلق جماهير ليفربول بعد بصمته البارزة بتسجيل هدفين في الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3 / 2 أمس الأحد، الذي منح فريقه فرصة الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ويقدم النجم المصري أداء مميزا هذا الموسم حيث سجل 10 أهداف إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة في أول 12 مباراة ببطولة الدوري، لكن هناك غموض حول إمكانية استمرار رحلته مع ليفربول التي بدأت قبل ثمانية مواسم.

قال صلاح لوسائل الإعلام عقب الفوز على ساوثهامبتون في ملعب سانت ماري «نحن على مشارف شهر ديسمبر، ولم أتلق أي عروض حتى الآن من إدارة النادي، ربما تكون فرصة رحيلي أكبر من استمراري». وأشار في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس «أنا متواجد في ليفربول منذ سنوات، فلا يوجد ناد مثله ولكن مصيري ليس بيدي، وكما قلت من قبل، لم أتلق أي إشارة بشأن مستقبلي مع اقتراب الشهر الجديد».

وأكد صلاح «بالطبع أشعر بخيبة أمل لعدم تلقي أي عرض، وهناك حب متبادل بيني وبين جماهير الفريق، ولكن الأمر ليس بيدي أو بيد الجماهير، لننتظر ونرى ما سيحدث». وأتم نجم ليفربول تصريحاته «لن أعتزل قريبا بل أركز على اللعب فقط، وأحاول الفوز بلقب الدوري، وربما دوري أبطال أوروبا أيضا، أنا محبط ولكن سنرى ما سيحدث».