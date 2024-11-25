«الفجيرة» يحرز لقب بطولة اتحاد المبارزة للبراعم والشباب



أبوظبي (وام)

فاز نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول لبطولة اتحاد المبارزة للبراعم والشباب، التي أقيمت في العاصمة أبوظبي بصالة مدرسة حمدان بن زايد، على مدار يومي السبت والأحد الماضيين، بمشاركة أكثر من 120 لاعباً ولاعبة من أندية مراكز الدولة المختصة بالمبارزة. واستطاع لاعبو ولاعبات نادي الفجيرة تصدر الترتيب العام بـ8 ميداليات ذهبية، وتلاه كل من نادى شباب الأهلي وأكاديمية ام كى ونادى أبوظبي للمبارزة برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهم، فيما حصل نادى الشارقة لرياضة المرأة على ميدالية ذهبية واحدة.

وقال موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد المبارزة، إن هذه البطولة تعد أولى بطولات الاتحاد للموسم الرياضي 2024/2025، للفئات العمريه والتي يعول عليها الاتحاد خلال الفترة المقبلة ضمن خطته الاستراتيجية لتوسيع قاعدة المشاركة وإنشاء جيل جديد من اللاعبين واللاعبات لاكتشاف المواهب بالأندية وتشجيعهم على الانخراط في اللعبة.