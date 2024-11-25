نادي الشارقة يفوز ببطولة الصداقة الإماراتية الكورية للتايكواندو



الشارقة (وام)

تُوج نادي الشارقة الرياضي بطلاً لبطولة الصداقة الإماراتية الكورية الثامنة للتايكواندو لفئة الرجال في البطولة التي أقيمت فعالياتها بصالة الألعاب الرياضية أمس بنادي الشارقة في الحزانة بمشاركة أكثر من 190 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 نادياً من الدولة.

وأضاف لاعبو الفريق اللقب السادس في هذه البطولة بعد أن توجوا بها 5 مرات سابقة بعد أن حصلوا على 20 ميدالية منها 5 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية.

وهنأ المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية الفريق على النتيجة المتميزة مشيداً بالعمل الكبير الذي يقدمه الجهاز الإداري والفني بقيادة الكابتن عبدالله حاتم.

حضر تتويج الفائزين يو جيه سونج سفير جمهورية كوريا لدى الدولة والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس الألعاب الفردية وزايد السويدي نائب رئيس اتحاد التايكواندو وعبدالله السماحي الأمين العام للاتحاد ومحمد المدني رئيس لجنة المسابقات وخالد المقبالي رئيس لجنة الحكام.