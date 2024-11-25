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الرياضة

العين يخسر أمام الأهلي السعودي في «نخبة أبطال آسيا»

العين يخسر أمام الأهلي السعودي في «نخبة أبطال آسيا»
25 نوفمبر 2024 21:04

 
معتز الشامي (العين)

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خسر فريق العين بهدفين مقابل هدف أمام ضيفه الأهلي السعودي، مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليصعب «الزعيم» مهمته نحو حسم بطاقة مؤهلة إلى دور الـ 16 للبطولة، بعدما تجمد رصيده عند نقطة وحيدة، ليواصل نزيف النقاط بعدما تلقى الهزيمة الرابعة توالياً.
سجل أهداف المباراة، كاكو لصالح العين في الدقيقة 90+3، وللأهلي السعودي، اللاعب الإنجليزي البديل إيفان توني في الدقيقتين 70 و74.
لعب العين بتشكيل مباراته الأخيرة نفسه محلياً أمام العروبة دون تغيير، حيث دفع جارديم بلابا في الهجوم، وكل من سفيان رحيمي ومحمد عوض الله على طرفي الملعب، وفي الوسط لعب بالاسيوس ويحيى نادر، وفي الدفاع لعب بندر الأحبابي وخالد الهاشمي وكوامي وإيريك، وخلفهم خالد عيسى في المرمى.
وطبق العين طريقة متوازنة في الشوط الأول لتأمين دفاعاته أمام التشكيل الهجومي الذي دفع به الألماني يايسله مدرب الأهلي السعودي، واعتمد جارديم على انطلاقات سفيان رحيمي ومحمد عوض الله عبر طرفي الملعب خلف لابا كودجو الذي اضطر للعودة كثيراً إلى وسط الملعب، كما تقدم ماتياس بالاسيوس لتشكيل الزيادة العددية عند التحولات من حالة الدفاع إلى الهجوم.
وحاول العين الضغط بهجمة منظمة من الجهة اليمنى انتهت عند لابا كودجو على حدود منطقة الـ 18 ليراوغ ويسدد، ولكنها كانت ضعيفة في يد الحارس إدوارد ميندي، وكاد إيريك أن يسجل من هجمة خطيرة انتهت بتمريرة عرضية أرسلها بندر الأحبابي، ولكن تمكن ميندي من إبعادها إلى ركنية لم تسفر عن شيء، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الطرفين.
وفي الشوط الثاني، واصل «الزعيم» بالأسلوب نفسه دون تدخلات من الجهاز الفني بقيادة جارديم، وحاول الأهلي التوغل في هجمة منظمة، ولكن حال الدفاع المتقدم للزعيم دون تحويلها إلى فرصة محققة للتسجيل، بعدما تدخل كوامي ليشتت لكرة قبل أن تصل إلى رياض محرز، ودفع يايسلة بإيفان توني وبسام وزياد الجهني بدلاً من فرسان البريكان وعلي مجرشي والكسندر، ليتحول أداء الضيوف وينجح توني في وضع فريقه بالمقدمة بهدف من رأسية في الدقيقة 70، وارتبك دفاع العين ليتلقى الزعيم الهدف الثاني من اللاعب نفسه في الدقيقة 74، وأجرى جارديم تغييرات عدة بعد التأخر، فأخرج سفيان رحيمي وبالاسيوس ومحمد عوض الله، ودفع بكاكو ومحمد عباس وسيجوفيا، وضغط العين في محاولة للتعديل، وأسفرت المحاولات عن هدف سجله كاكو من تسديدة صاروخية في الدقيقة 90+3، لتنتهي المباراة بخسارة العين بهدفين مقابل هدف.

العين
الأهلي السعودي
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال آسيا للنخبة
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