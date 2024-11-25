دبا يكسب الإمارات ويصعد إلى ثالث «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



حول دبا تأخره أمام ضيفه الإمارات بهدف إلى فوز 3-1، على ملعب «النواخذة» في ختام «الجولة السابعة» لدوري الدرجة الأولى، التي شهدت أيضاً فوز الجزيرة الحمراء على ضيفه يونايتد 2 - صفر، وافتتح برونو هنريك التسجيل للإمارات في الدقيقة 11، قبل أن يعود «النواخذة» سريعاً بفضل أهداف الثلاثي لويس فيلب في الدقيقة 13، دياجودا سيلفا 79، والبديل الحساني تامبورا 92، ورفع دبا رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات، ويتقدم إلى المركز الثالث خلف فريقي الظفرة والعربي المتنافسين على الصدارة برصيد 16 نقطة لكل فريق من 6 مباريات.

وعلى ملعبه في رأس الخيمة، احتفل الجزيرة الحمراء بفوزه الثاني في الدوري على حساب ضيفه يونايتد بهدفي لويز فيليب في الدقيقة 6، ومالك اتاندا لاعب يونايتد بالخطأ في مرمى فريقه «هدف عكسي»، في الدقيقة 52، ليرفع الجزيرة الحمراء رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع، مقابل 8 نقاط ليونايتد الخامس.

وانطلقت الجولة الأحد بمباريات الحمرية والظفرة 1-3، حتا والعربي 3-4، مجد وجلف أف سي 3-1، والذيد ومصفوت 0-0.