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الرياضة

الشارقة يواجه الاستقلال بطموح التأهل لدور الـ16 من «أبطال آسيا 2»

الشارقة يواجه الاستقلال بطموح التأهل لدور الـ16 من «أبطال آسيا 2»
26 نوفمبر 2024 00:58

علي معالي (أبوظبي)

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يبحث فريق الشارقة في السادسة من مساء اليوم، عن بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2، عندما يستقبل على ملعبه باستاد الشارقة فريق استقلال دوشانبي الطاجيكي، في مباراة الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة، حيث يحتاج «الملك» إلى الفوز بأي نتيجة على بطل طاجيكستان، منتظراً نجاح الوحدات الأردني في الفوز على سباهان الإيراني، وإذا سارت المباراتان بانتصار الشارقة والوحدات فسيتأهلان معاً للدور الثاني.
يحتل فريق الشارقة المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بعد الوحدات، الذي يتصدر بـ 10 نقاط، ويأتي سباهان في المركز الثالث بـ 6 نقاط، ويحتل استقلال دوشانبي قاع الترتيب من دون رصيد، وكان فريق الشارقة قد بدأ مشواره الآسيوي بانتصار خارج الحدود على البطل الطاجيكي بهدف دون رد، وفرصته سانحة لكي يؤكد تفوقه، وأي نتيجة غير الفوز تضع «الملك» في حرج شديد، انتظاراً للجولة الأخيرة.
ولا يفكر كوزمين مدرب الشارقة في مباراة سباهان والوحدات، حيث ركز مع لاعبيه في كيفية تسجيل أكبر عدد من الأهداف في شباك الاستقلال، تحسباً لأي أمور ربما تطرأ مجدداً، خاصة أن فريق الوحدات يكفيه التعادل بأي نتيجة مع سباهان لضمان التأهل لدور الـ 16، ولا تشهد قائمة «الملك» أي غيابات في هذه المباراة، خاصة بعد عودة الثنائي المصاب كايو لوكاس، ومحمد عبدالباسط، وكذلك يتسلح الفريق بمعنويات عالية في ظل صدارته المنفردة ببطولة دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة جيدة في الجولة الأخيرة بالفوز على النصر بثلاثية نظيفة.

الشارقة
الاستقلال
دوري أبطال آسيا
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