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الرياضة

الوصل يتحدى الشرطة في مطاردة «بطاقة النخبة»

الوصل يتحدى الشرطة في مطاردة «بطاقة النخبة»
26 نوفمبر 2024 00:58

معتز الشامي (أبوظبي)

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يحل الوصل ضيفاً على فريق الشرطة العراقي، عند الثامنة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على ملعب الشعب ببغداد، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، في مواجهة من العيار الثقيل، يدخلها «الإمبراطور» بدوافع الفوز، وفي جعبته 7 نقاط يحتل بها الترتيب الخامس لمجموعة الغرب.
ويطمح الوصل في الخروج بالعلامة الكاملة من مواجهة الشرطة في بغداد مساء اليوم؛ بهدف حسم مركز مؤهل لدور الـ16 من البطولة، للمرة الأولى في تاريخه، كما أن الفوز سيعني الوصول لعدد من النقاط لم يحققه الفريق في تاريخه بالمحفل القاري، في مشاركة تعد حتى الآن استثنائية بكل المقاييس.
ونجح فريق الوصل وجهازه الفني بقيادة الصربي ميلوش، في عزل الفريق عن النتائج المتواضعة خلال الدوري المحلي، مع تقديم وجه أكثر قوة وحضوراً في المحفل القاري هذا الموسم، على عكس مشاركاته التاريخية في البطولة كلها.
ويملك «الفهود» ثقة كبيرة للظهور بشكل مغاير في دوري الأبطال، مع ارتفاع سقف طموحات جماهيره، للسير بعيداً في النسخة الحالية، والمنافسة على بطاقة مؤهلة لدور الـ16 باتت قريبة للغاية من الوصل، شريطة تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق الشرطة مساء اليوم.
ويمتلك الوصل أسلحة هجومية قادرة على تعزيز حظوظه، ومنحه الأفضلية الفنية في المباراة، في ظل الجاهزية الكبيرة لكل من فابيو ليما وعلي صالح للمشاركة بعد شفائه من الإصابة، بالإضافة إلى الدور التكتيكي الكبير لكل من خيمنيز وسياكا، وبقية كتيبة الفريق التي تعاهدت على السير على نغمة النتائج الإيجابية في دوري آسيا للنخبة.
وأدى فريق الوصل تدريبه الأخير في بغداد، استعداداً للمواجهة المرتقبة مساء اليوم، بطموحات كبيرة في الفوز، حيث عمد الجهاز الفني على تحليل أداء فريق الشرطة، وعرض أبرز إيجابياته ونقاط الضعف في صفوفه على لاعبي الوصل، خلال المحاضرة الفنية التي طلب فيها ميلوش من جميع اللاعبين، ضرورة التحلي بالثقة، وعدم التأثر بالضغط الجماهيري الكبير والمتوقع للقاء اليوم.
ويتوقع أن يلعب الوصل مباراة متوازنة، وألا يندفع دون تأمين دفاعي كافٍ، بهدف امتصاص عامل الضغط الجماهيري، وتحويله تجاه أصحاب الأرض، مع محاولة خطف هدف لإرباك المنافس. 

الوصل
نادي الشرطة
الشرطة العراقي
دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا للنخبة
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