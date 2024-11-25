جائزة زايد الكبرى للهجن تنطلق بـ«السباق التراثي»

عبدالله عامر (الوثبة)

انطلقت أمس بميدان الوثبة للهجن في أبوظبي، منافسات مهرجان جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات السباق التراثي باليوم الأول للمهرجان.

كما حضر المنافسات عدد من ملاك ومحبي رياضة سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وأقيم السباق التراثي على مدار 13 شوطاً في الفترة المسائية، لمسافة 2 كلم لأبناء القبائل، للفئة من 15 الى 20 سنة، وحصل الفائزون بالأشواط على جوائز نقدية وصلت إلى 100 ألف درهم، بينما شهدت الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً للحقايق، لمسافة 5 كلم.

وظفر حمدان الظبيب بن معيوف العرياني على ظهر «لفان» بناموس الشوط الأول محققاً المركز الأول بزمن 3:07:77 دقيقة، وكسب عبدالله محمد محمود آل رضا مع «جمر» ناموس الشوط الثاني، بتوقيت قدره 3:06:62 دقيقة، وفازت حمدة عبدالله بن حمدان على ظهر «سراب» بناموس الشوط الثالث، بتوقيت قدره 3:20:69 دقيقة، وحاز محمد عبدالله هلال إبراهيم مع «عناب» على لقب الشوط الرابع، وتصدر محمد أميهدر مع «الأبيض» الشوط الخامس.

وحصل عبيد جمعة عبيد الراشدي، مع «رعد» على لقب الشوط السادس، وسابرينال بوفير مع «الطي» على لقب الشوط السابع، وحصلت ريما بنت محمد حامد الحربي، مع «طويق» على لقب الشوط الثامن، وحصل مطر محمد راشد بالضبيعة الكتبي، مع «هملول» على لقب الشوط التاسع، ومطر محمد مطر بالحصبا المهيري، مع «برزان» على لقب الشوط العاشر، وأحمد راشد سعيد المنصوري، مع «مكرم» على لقب الشوط 11، وراشد سالم بالضبيعة الكتبي، مع «شاهين» على لقب الشوط 12، وحميد حمد عبيد الراشدي، مع «عجيب» على لقب الشوط 13.

وفي نهاية المنافسات، توج عبدالله مبارك المهيري مدير اتحاد سباقات الهجن، الفائزين في الأشواط التراثية، التي دشنت المهرجان، والذي تستمر منافساته حتى يوم الأول من ديسمبر المقبل.

«أمر» تخطف نجومية «الصباحية»

انتزعت «أمر» لصالح مبارك محمد عويره الكربي، ناموس الشوط الأول للحقايق الأبكار في الأشواط الصباحية، بعد أن وصلت إلى خط النهاية في زمن قدره 5:53:84 دقيقة، وذهب ناموس الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان إلى «ملهم» لأحمد سلطان بالرشدي السويدي، وأحرز الفائز، المركز الأول بتوقيت زمني قدره 5:51:36 دقيقة.

وفي الشوط الثالث، فازت «سما» لساري سيف ساري بلوش المزروعي، بتوقيت قدره 5:56:41 دقيقة، وفي الرابع تألق «ضاري» لخالد المر سعيد حلوة الكتبي، بتوقيت 5:55:53 دقيقة، وفي الشوط الخامس، نالت «طرب» لسعيد هلال بن طراف المنصوري، لقب الشوط بتوقيت زمني 5:55:77 دقيقة، وفي الشوط السادس فازت «عجايب» لعبدالله غدير حمدان الوهيبي، بتوقيت زمني 5:55:34 دقيقة.

وفي الشوط السابع، تصدر«المتحد» لسيف سالم حمد الدرعي، بتوقيت زمني 5:54:64، وفي الشوط الثامن حازت «حدث» لسعيد راشد محمد سالم الغيلاني، بتوقيت زمني 5:56:65 دقيقة، وفي الشوط التاسع، فازت «الغزيل» لمبارك علي مسلم المنصوري، بتوقيت زمني 5:57:66 دقيقة، وفي الشوط العاشر، حسم «خطير» لأحمد سلطان بالرشد السويدي، لقب الشوط، بتوقيت زمني 5:51:13 دقيقة.

وأسفرت نتائج الأشواط من الـ 11 حتى الـ 20 على التوالي عن فوز، «هوايل» لناصر حمد ناصر عويره الكربي، بتوقيت زمني 5:51:6 دقيقة بالتوقيت الأفضل، و«الريم» لمحسن مبخوت غانم المنهالي، بتوقيت زمني 5:55:61 دقيقة، و«المختبر» لسعيد محمد سعيد راشد الخاطري، بتوقيت 5:51:93 دقيقة، و«رعود» لحسين صالح ناصر الكربي، بتوقيت زمني 5:57:59 دقيقة، و«رفحاء» لأحمد ناصر محمد الوهيبي، بزمن 5:56:38 دقيقة، و«الغزال» لسعيد مبارك عيضة سهيل العامري، بزمن 5:53:51 دقيقة، و«الفاتنة» لسالم سعيد عمان المهيري، بزمن 5:55:83 دقيقة، و«مصوب» لسالم مسلم طرشوم العامري، بزمن 5:51:37 دقيقة، و«حيلة» لسعيد عامر سالم المغيري، بزمن 5:50:41 دقيقة، و«شاهين» لعلي سلطان محمد علي الهاشمي، في زمن 5:53:09 دقيقة.