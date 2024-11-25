«العميد» ينشد تعزيز «الصدارة الخليجية» أمام دهوك

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يرفع النصر شعار «تعزيز الصدارة»، وحصد نقاط الفوز الثالث على التوالي، حينما يحل ضيفاً على دهوك العراقي في التاسعة مساء اليوم، على ملعب دهوك، ضمن الجولة الثالثة في المجموعة الأولى لـ «دوري أبطال الخليج للأندية».

وتتواصل «الجولة الثالثة» للبطولة الخليجية، بإقامة ثلاث مباريات مساء غدٍ، فيستقبل ظفار العُماني ضيفه أهلي صنعاء اليمني على استاد السعادة في صلالة ضمن «المجموعة الأولى»، فيما يلتقي الرفاع البحريني والقادسية الكويتي، والعربي القطري والاتفاق السعودي في «المجموعة الثانية».

ويتأهل فريقان من كل مجموعة في «أبطال الخليج»، إلى الدور نصف النهائي، حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، على أن تقام المباراة النهائية في 25 أبريل 2025.

ويعول النصر في مباراة الليلة، على جهود نجومه علي مبخوت، ليروي فير، مانولو جابياديني في ظل الغياب المؤثر للقائد عادل تعرابت، بجانب البوسني سمير ميمسيفيتش، وموسى ندياي.

ويدير المباراة طاقم تحكيم قطري يقوده سلمان فلاحي «ساحة»، رمزان النعيمي «مساعد أول»، ماجد الشمري «مساعد ثانٍ»، محمد أحمد «حكم فيديو»، زاهي الشمري «حكم فيديو مساعد»، بجانب البحريني محمد خالد «حكم رابع».

وحظيت بعثة النصر باستقبال حافل بالورد لدى وصولها إلى مطار أربيل.