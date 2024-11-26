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الرياضة

قمة البايرن وسان جيرمان في «8 أرقام»

قمة البايرن وسان جيرمان في «8 أرقام»
26 نوفمبر 2024 09:49

معتز الشامي (أبوظبي)
يحتضن ملعب «أليانز أرينا»، قمة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ويحتل البايرن المركز الـ 17 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في «الأبطال»، برصيد 6 نقاط جمعهما من انتصارين وهزيمتين، فيما يأتي باريس سان جيرمان في المركز الـ 25 برصيد 4 نقاط حصدهما من فوز وتعادل وخسارتين على الترتيب.

 

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وهناك 8 أرقام مهمة عن قمة البايرن ضد باريس سان جيرمان.
- يتفوق بايرن ميونيخ في تاريخ المواجهات أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، حيث فاز «البافاري» في 7 مباريات وسجل 18 هدفاً، مقابل 6 انتصارات للنادي الباريسي بـ 15 هدفاً.
- حقق فريق البايرن الفوز في 12 من آخر 14 مباراة له ضد فرق فرنسية بالمسابقة الأوروبية.
- فاز العملاق البافاري في 22 من آخر 27 مباراة على أرضه في بطولة دوري أبطال أوروبا.
- كانت آخر هزيمة لفريق بايرن ميونيخ على أرضه ضد باريس سان جيرمان في ربع نهائي المسابقة خلال موسم 2020 - 2021.
- خسر باريس سان جيرمان ذهاباً وإياباً أمام بايرن في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا موسم 2022 - 2023.
- هُزم باريس سان جيرمان على يد بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة عام 2020.
- لم يحقق باريس سان جيرمان سوى فوز واحد في آخر سبع مباريات خارج أرضه ضد أندية الدوري الألماني بدوري الأبطال، بينما خسر في 8 من أصل 15 مباراة خارج أرضه أمام فرق من ألمانيا.
- فاز باريس سان جيرمان بـ 15 مباراة في دوري أبطال أوروبا، فقط من آخر 37 مباراة، وخسر 14.
 

بايرن ميونيخ
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
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