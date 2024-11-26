«مأزق هجومي» للريال قبل «موقعة» ليفربول في «الأبطال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بات مؤكداً غياب الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، بسبب إصابة عضلية في ساقه اليسرى، تبعده عن أكثر من 6 مباريات مهمة من الآن وحتى إجازات نهاية العام الميلادي في الأسبوع الأخير من ديسمبر المقبل، تبدأ بالغياب غداً «الأربعاء» عن مواجهة الصدمة أمام ليفربول في الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب «أنفيلد» معقل «الريدز».

ويمثل غياب فينسيوس ضربة قاصمة للإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني، والذي يعاني كثرة الإصابات بين لاعبيه، حيث تضم «عيادة» النادي نخبة من النجوم الأساسيين، في مقدمتهم داني كارفاخال وإيدر ميليتاو وديفيد ألابا ولوكاس فاسكيز وأوريليان تشواميني ورودريجو.

والسؤال الذي طرحته شبكة راديو وتلفزيون «مونت كارلو سبورت»: إذا كان غياب فيني يأتي في مصلحة الفرنسي كيليان مبابي لكونه سيعود للعب في مركزه المفضل في الجناح الأيسر، فمن يلعب في مركز رأس الحربة بديلاً لهذا الأخير؟

وقالت الشبكة إن أنشيلوتي مطالب «تكتيكياً» باختياراللاعب المناسب الذي يحل محل فينسيوس ويمكنه أن يلعب في مركز رأس الحربة، طالما إن مبابي سيعود لمركزه المفضل الذي أجاد فيه أمام ليجانيس في الجولة 14 للدوري الإسباني الأحد الماضي، وسجل هدفاً من أهداف فريقه الثلاثة، وحصل أيضاً على لقب «رجل المباراة».

وأضافت «مونت كارلو سبورت» إن أنشيلوتي أمامه 4 مهاجمين هم مبابي والشاب البرازيلي إندريك والدولي المغربي إبراهيم دياز، وضم إليهم لاعب شاب يُدعى جونزالو جارسيا «20 عاماً» من أكاديمية «لوكاستيا»، ويجيد في جميع مراكز الهجوم يميناً ويساراً وفي القلب، وسجل 6 أهداف في آخر أربع مباريات لعبها مع «رديف» الريال.

ونوهت الشبكة إلى أن الأنسب للهجوم في المدى الطويل في ظل طريقة 4- 4- 2، هو البرازيلي رودريجو، ولكنه مصاب في الوقت الحالي، ولهذا فإن «الخيارالأول» لمباراة ليفربول القادمة، قد يكون إبراهيم دياز على اعتبار أنه أكثر ديناميكية ونشاطاً وخبرة من البرازيلي الشاب إندريك (18 عاماً)، ولكن دياز لم يسجل إلا هدفاً واحداً في عشر مباريات بمختلف المسابقات، ما قد يُغري أنشيلوتي بالمجازفة بإشراك أحد الشابين إندريك أو جونزالو جارسيا، بديلاً في شوط المباراة الثاني، وفقاً للظروف.