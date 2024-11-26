منتخب السلة يتفوق على البحرين في تصفيات كأس آسيا

علي معالي (دبي)

فاز منتخبنا الوطني لكرة السلة على البحرين 90-77، في مباراة الجولة الثانية من المرحلة الثانية بالمجموعة السادسة، لتصفيات كأس آسيا، في المباراة التي جرت على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، وهو الانتصار الأول لمنتخبنا ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، وتنتعش آماله مجدداً في المنافسة على التأهل إلى النهائيات، والتي تنطلق مرحلتها الثالثة في فبراير 2025، حيث يلعب منتخبنا مع سوريا ولبنان.

انتهت أرباع المباراة 20-15، 16-19، 32-12، 22-31، أنهى منتخبنا الربع الأول متقدماً بفارق 5 نقاط (20-15) رغم تأخره في البداية، ولكن نجح في قلب الأمور بعد تألق قيس عمر وحامد عبداللطيف، وفي الربع الثاني وقبل نهايته بـ 3 دقائق كان الفارق لمصلحة منتخبنا 10 نقاط (32- 22)، بعد ثلاثيات متنوعة من ماركو وحامد عبداللطيف.

وتراجع أداء منتخبنا قبل نهاية الربع الثاني مما جعل البحريني يقلص الفارق ليصل إلى نقطتين مع نهاية الشوط الأول (36- 34)، وفي الربع الثالث سيطر منتخبنا، ونجح في التقدم في منتصف الربع بفارق 10 نقاط (49- 39)، ثم 55-39 بعد ثلاثية رائعة من مامادو، وفي الربع الرابع كانت الاثارة حاضرة، وقدم المنتخب البحريني مستوى متميزاً، لكن انتهت المباراة في النهاية لصالحنا بنتيجة 90-77.