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الرياضة

حمدان بن مبارك يُشيد بأداء ونتائج المنتخب الوطني

حمدان بن مبارك يُشيد بأداء ونتائج المنتخب الوطني
26 نوفمبر 2024 11:34

أبوظبي (الاتحاد)
أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم بأداء ونتائج المنتخب الوطني في المباراتين السابقتين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث حقق «الأبيض» نتيجتين كبيريتن بعد الفوز على منتخب قيرغيزستان بثلاثة أهداف، وعلى منتخب قطر بخماسية نظيفة، ورفع رصيده إلى 10 نقاط في المجموعة الأولى.
وثمن معالي رئيس الاتحاد جهود الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وكذلك الجماهير ووسائل الإعلام، ودعا إلى مزيد من العمل من أجل مواصلة الأداء الجيد وتحقيق النتائج الإيجابية، مؤكداً أن اتحاد الكرة يضع كل إمكانياته في خدمة المنتخب.
جاء ذلك خلال رئاسة معاليه لاجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد في مقر الاتحاد بالعاصمة أبوظبي بحضور نواب الرئيس والأعضاء والأمين العام.
واطلع المجلس على تقرير إدارة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، الذي تضمن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على صعيد مراكز التدريب التابعة للاتحاد في مختلف مناطق الدولة وبرامج منتخبات المراحل السنية، التي تستعد للمشاركات الإقليمية والقارية المقبلة.
وأشاد مجلس الإدارة بجهود أعضاء فريق عمل الإدارة الفنية ومساهمتهم في نيل اتحاد الكرة عضوية الفئة الذهبية في ميثاق الواعدين في الاتحاد الآسيوي، وانتقاله من مستوى (A) إلى مستوى المحترفين في مجال التعليم وتطوير المدربين إلى جانب نيله التصنيف الأعلى «3 نجوم» في برنامج الشباب النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وهنأ مجلس الإدارة، الحكم الدولي لكرة القدم الشاطئية إبراهيم الرئيسي بمناسبة حصوله على جائزة خاصة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال حفل الجوائز الذي أقيم الشهر الماضي، ونورة جمال وإبراهيم الملاحي، لاعتمادهما بشكل رسمي مراقبي مباريات على صعيد قارة آسيا.

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