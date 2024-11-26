«تايجر» «5 نجوم» في بطولة الإمارات للكيك بوكسينج

أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت مساء الأحد، منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينج التي أقيمت على مدار 3 أيام في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة بأبوظبي، وسط تنافس 650 مشاركاً يمثلون 41 نادياً، في واحدة من أكبر المشاركات في مسابقات الكيك بوكسينج على مستوى الدولة.

حضر ختام منافسات البطولة، طارق محمد المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، بجانب علي خوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، وتصدر الترتيب العام في ختام منافسات البطولة بمسابقتي البوينت فايت والكيك لايت نادي تايجر برصيد 15 ميدالية ذهبية، و8 فضية و7 برونزية، وحل بالمركز الثاني نادي النصر برصيد 10 ميداليات ذهبية، و12 فضية، و12 برونزية، فيما وقف بالمركز الثالث نادي الخليج برصيد 9 ميداليات ذهبية، و7 فضية، و3 برونزية.

وأقيمت منافسات البطولة، ضمن أجندة مسابقات وأنشطة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، الطامحة لمواصلة تقديم البرامج والبطولات التي تخدم مسيرة اللعبة، وتسهم بتطوير مستويات اللاعبين والأندية، دعماً لخطط توسيع قاعدة اللعبة، وزيادة فرص اكتشاف المواهب، كما شهدت البطولة حضوراً جماهيرياً مميزاً من عوائل اللاعبين واللاعبات المشاركين، من عمر 7 سنوات وحتى 40 عاماً.

من جهته، قال عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج:«بداية نثمن الدعم السخي والرعاية المتواصلة من القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير لاتحاد اللعبة الذي يولي أهمية كبيرة لاستمرارية إثراء مسيرة الرياضات تحت مظلته بالبرامج والمبادرات والمسابقات الرامية لتحقيق التقدم والازدهار لمسيرتها، معرباً عن فخره بالمشاركة الكبيرة والمكتسبات المهمة التي حققتها بطولة الإمارات للكيك بوكسينج، والتي تمثل دلالة مهمة على التطورات التي تحققها اللعبة في الآونة الأخيرة».

أضاف: «حريصون على مواصلة دعم خطط تطوير الكيك بوكسينج وتوسيع قاعدة الممارسين لها، ورفع المستويات الفنية، والعمل على تهيئة عوامل نجاح كافة، تمهيداً لاحتضان بطولة العالم للكيك بوكسينج 2025، مؤكداً أن البطولة سجلت مشاركة قياسية وتفاعلاً غير مسبوق، ما يمثل دعماً مهماً لبرامجنا التطويرية، مشيداً بالشراكة المثمرة مع الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج ( الواكو) التي تسهم بتعزيز نجاحات اللعبة.

وتوجه في الختام بالشكر لجميع الأندية واللاعبين، لدورهم الكبير في تحقيق النجاح المميز للبطولة، كما نشيد بالحضور الجماهيري الذي أثرى مشوار البطولة، مثنياً على دور الكوادر التحكيمية التي أشرفت على إدارة نزالات البطولة، والشكر موصول لجميع من ساهم في نجاح الحدث.