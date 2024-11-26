«دبي الرياضي» و«يوفت- يو هيلث» يطلقان تطبيقاً مجتمعياً من أجل حياة صحية



دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق تطبيق «يوفت- يو هيلث» لممارسة الرياضة والنشاط البدني بين منتسبي الأندية والأكاديميات ومراكز اللياقة البدنية ومختلف أفراد المجتمع من أجل حياة صحية وجسد سليم، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «يوفت- يو هيلث» التابعة لمجموعة «فاستكس جروب» التي ستكون بمثابة الشريك الرسمي للذكاء الاصطناعي للمجلس.

ووقع الاتفاقية سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وفيجن باداليان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «يوفت- يو هيلث» المالكة للتطبيق الرائد، حيث سيعمل الطرفان في شراكة رياضية ومجتمعية، بهدف توفير برامج رياضية وصحية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جميع مناطق دبي، وتشجيع أسلوب حياة أكثر صحة بين جيل الشباب.

وتستهدف المبادرة مختلف الأعمار والجنسيات من أفراد مجتمع دبي، لتعزيز النشاط البدني والرفاهية لجميع المقيمين والزوار، من خلال استخدام التطبيق الرائد الذي يتضمن برامج تدريب متنوعة ومشوقة وقياسات حديثة لمدى تطور أداء المستخدمين، مما يحفزهم على رفع مستوى التدريبات والحصول على جسم سليم ونشاط وحيوية في أجواء ممتعة.

وأكد مجلس دبي الرياضي وشركة «يوفت- يو هيلث» أن الشراكة التي تمثل نموذجاً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، تهدف إلى تعزيز نمط الحياة الرياضي والصحي من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي، مما يساعد على دمج النشاط البدني في الحياة اليومية لجمهور أوسع، بما في ذلك الشباب والكبار في جميع أنحاء دولة الإمارات، وإلهام المستخدمين للعيش بأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال جعل تدريبات اللياقة البدنية ممتعة.

ويستخدم التطبيق حالياً أكثر من 350 ألف مستخدم، فيما يبلغ معدل استمرارية المشاركين في التطبيق 61%، ويبلغ عدد مستخدمي التطبيق 110 آلاف مستخدم يومياً، بمعدل مشاركة يبلغ 20 دقيقة يومياً.

ويمكن من خلال متجر التطبيقات في الهاتف المتحرك الدخول إلى التطبيق الذي يساعدك على البقاء على اطلاع بأمورك الصحية، ويحفزّك على أن تكون نشيط بدنياً وتتناول الطعام الصحي، كما يمكن إضافة معلومات شخصية حول الحالة الصحية، والوزن، الطول والعمر والأمراض، وغيرها، وعند الوقوف على جهاز ممارسة الرياضة في مركز التدريب أو البيت سيقوم الهاتف بمزامنة التطبيق تلقائياً مع الجهاز، وعند الضغط على زر «ابدأ» الموجود على الجهاز، ثم زر «بدء الاختبار» على الهاتف، سيبدأ الاختبار ويتم البدء بنقل البيانات الصحية، كما ستقوم المعدات الخاصة بجمع كتلة الدهون في الجسم وكتلة العضلات والعظام، وغيرها، ويتم حفظ النتائج الآنية، كما يمكن العودة إلى سجل الاختبار الخاص بالممارس في أي وقت.

يتتبع التطبيق المقاييس الرئيسية مثل (مؤشر كتلة الجسم BMI) و(معدل الأيض الأساسي BMR)، ويوضح للمشارك ما إذا كانت صحته العامة ضمن النطاق صحي، وبناء على نتائجه، يقوم التطبيق بإنشاء خطة غذائية وبرنامج تدريب خاص، كما سيحصل المستخدم على مهام يومية مثل تحديات المشي وتذكيرات النوم ونصائح حول كمية شرب الماء للبقاء نشيطاً ومعافى.