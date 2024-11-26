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الرياضة

البطل الأولمبي فليتوود يحلم بـ «الدلة» في المحاولة «14»

البطل الأولمبي فليتوود يحلم بـ «الدلة» في المحاولة «14»
26 نوفمبر 2024 14:00


دبي (الاتحاد)
أعلن تومي فليتوود، الفائز بالميدالية بالفضية في دورة الألعاب الأولمبية الماضية، مشاركته في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2025، ليرفع درجة الترقب ويزيد من قوة النجوم الذين سيتواجدون في المنافسات التي ستقام في نادي الإمارات للجولف خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 19 يناير المقبل.
وسينضم البطل السابق لـ «السباق إلى دبي»، إلى حامل اللقب روري ماكروي، في المنافسة القوية للفوز بكأس الدلة الشهير، حيث يجتمع نخبة من لاعبي الجولف من الطراز العالمي في فعالية سلسلة رولكس المرموقة والتي يبلغ مجموع جوائزها المالية 9 ملايين دولار، وتقام ضمن جولة دي بي ورلد و«السباق إلى دبي» 2025.
يشارك الإنجليزي فليتوود، المقيم على أرض الدولة، للمرة الـ 14 على التوالي في ملعب المجلس العام المقبل. ويسعى «المقيم» في دبي إلى تحقيق المزيد من النجاح في الدولة، بعد فوزه بلقبين متتاليين في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في عامي 2017 و2018.
وقال فليتوود: «أستمتع دائماً ببدء موسمي في منطقة الشرق الأوسط، بعد مشاركتي في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك كل عام منذ انضمامي للجولة، أصبحت هذه البطولة مفضلة لدي، وأتطلع للعب بالقرب من المنزل أمام الأصدقاء والعائلة مرة أخرى».

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