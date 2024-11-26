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الرياضة

الزعابي يتألق في كأس العالم للكاراتيه بإسبانيا

الزعابي يتألق في كأس العالم للكاراتيه بإسبانيا
26 نوفمبر 2024 14:30

 
أبوظبي (الاتحاد)
تألق حكمنا الدولي جابر الزعابي في بطولة كأس العالم للكاراتيه الجماعي للرجال والسيدات، التي أقيمت في مدينة بامبلونا الإسبانية، وضمت قائمة التحكيم في البطولة أفضل 25 حكماً دولياً، إلى جانب لجنة الحكام الدولية، تميز التحكيم الإماراتي بحضور قوي ومؤثر.

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أدار الزعابي 3 نهائيات من أصل 4 في البطولة، وتولى إدارة: نهائي كاتا جماعي رجال بين اليابان وتركيا، ونهائي كومتيه جماعي رجال بين مصر وإيران، ونهائي كومتيه سيدات بين أميركا واليابان.
ويعد جابر الزعابي رئيس لجنة حكام بالاتحاد الإماراتي، عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية، من أبرز الحكام الدوليين، حيث سبق أن أدار نهائيات بطولات عالمية بارزة مثل: بطولة العالم في دبي 2021، وتركيا 2022، والمجر 2023، وإيطاليا 2024، كما ترأس التحكيم في بطولات مثل: سيرياس (أ) في قبرص 2023، والدوري العالمي في القاهرة 2024.
أشاد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بجهود جابر الزعابي على مدار السنوات الماضية وما يقدمه من أداء متميز على بساط الكاراتيه.

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