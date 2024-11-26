كأس آل مكتوم للتجديف تبحر بالنسخة 28 في واجهة الجداف

دبي (الاتحاد)

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم سباق النسخة الثامنة والعشرين من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، مسك ختام فعاليات الموسم، يوم السبت المقبل، في المسار المعتاد بمحاذاة الممشى في واجهة الجداف المائية عند مدخل خور دبي، وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية، على مسار انسيابي يصل إلى 2.3 كلم، حيث ستكون الانطلاقة من الخليج التجاري نحو واجهة دبي هاربور كريك.

ويشارك في السباق 30 قارباً على متنها ما يصل إلى 300 بحار يمثلون نخبة الأبطال في هذه الفئة، على ضوء نتائج القوارب المشاركة في الجولتين الأولى والثانية من بطولة دبي، والتي اختتمت يوم السبت الماضي، حيث سيتنافس 20 قارباً على لقب الشوط المحلي، فيما سيشهد شوط الفئة المفتوحة مشاركة 10 قوارب.

ومن المنتظر أن يشارك في الشوط المحلي القوارب غازي 96 (متصدر الترتيب العام برصيد 60 نقطة)، ومن جميرا 4 والعاصفة 36 (حامل اللقب)، وزلزال 5 ومبارك مارين 87 وزلزال 51 والظافر 49 وجلفار 55 ووادي السيجي 11 ووادي سهم 2 وأطلس 39 ورأس الخيمة 27 والصاروخ 7 وعناد 6 والفجيرة 47 ووادي حام 88 ووادي حام 99 ووادي حام 99 وثوبان 10 والشارقة 32 وراس الخيمة 50.

ويتنافس على لقب الفئة المفتوحة في الكأس الغالية، والتي اعتمدت منذ موسم 2021-2022 كشوط لقوارب أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والوطنية، 10 قوارب هي بالعرب 44 واف 3 (89) ومربك 34 وشرطة دبي 3 والزعابي 8 وكي اتش كي 54 وفيكتوريوس 53 والوصل 9 وافون سنتر 31.