«دولي» سباقات الخيل العربية يثمن توجيهات ودعم منصور بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «أفهار»، بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، وتوجيهات سموه السديدة بزيادة قيمة جوائز سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية إلى 8 ملايين درهم، ليصبح من أغلى السباقات والأعلى قيمة على الصعيد العالمي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «أفهار»، الذي عقد في مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية الشقيقة.

وتوجه فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، بعميق الشكر والامتنان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تثميناً وعرفاناً بمبادرة ودعم سموه المتواصل ودوره الريادي الذي يساهم باستمرار بتطوير منظومة سباقات الخيل العربية وقيادتها لأعلى مراتب المصاف العالمي.

وقال: «توجيهات مجدد الخيل العربي تمثل مكرمة سخية وتساهم بتعزيز المكانة المرموقة للكأس الغالية لتصبح من أغلى سباقات الخيل العربية في العالم، ولتغدو الوجهة الأولى التي تستقطب نخبة خيول الفئة الأولى وأفضل مرابط الخيل العربي في العالم للمشاركة وتسجيل الحضور بهذا الحدث التاريخي الذي يؤكد من جديد قيمة وعراقة الكأس الغالية في ظل مسيرتها التاريخية وقيمة جوائزها الكبيرة».

وأضاف: «تلقينا أصداء واسعة من هيئات واتحادات الخيل العربية في العالم، بجانب الترحيب الكبير من نخبة الملاك والمرابط، معربين عن سرورهم بلفتة سمو الشيخ منصور بن زايد، التي تؤكد الرؤية الثاقبة والدعم المحفز والمكرمة الجديدة التي ستسهم حتما بجعل السباق محط أنظار العالم أجمع والوجهة الأبرز بتاريخ سباقات الخيل العربية».

وتابع: «الاتحاد الدولي يفخر ويشيد بالدور الريادي لسمو الشيخ منصور بن زايد الذي أحدث نقلة نوعية وعلامة فارقة في ازدهار وتقدم سباقات الخيل العربية عالمياً، وباتت تعاصر حقبة ذهبية غير مسبوقة، والمكرمة الجديدة والسخية تمثل مكسباً كبيراً لأسرة الخيل العربية بجميع دول العالم».

وأكمل: «نشيد بالجهود الكبيرة لإدارة نادي أبوظبي للسباق وحرصهم على تقديم سباقات الخيل العربية بأعلى معايير التنظيم والجودة، بعد أن أصبح مضمار أبوظبي تحفة لاحتضان نخبة السباقات الكبرى والوجهة الأبرز لأفضل الملاك والمربين والمدربين والفرسان في العالم، كما نشيد بتحضيراتهم التنظيمية ودورهم المميز لتقديم نسخة استثنائية من سباق الكأس الغالية بتاريخ 15 ديسمبر المقبل».