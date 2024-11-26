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الرياضة

3.5 مليون درهم جوائز بطولة «السلم للدراجات الهوائية»

3.5 مليون درهم جوائز بطولة «السلم للدراجات الهوائية»
26 نوفمبر 2024 15:30

دبي (الاتحاد)
اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، برنامج النسخة التاسعة للحدث، الذي ينظمه المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، ويعد الأكبر من نوعه للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوع والجوائز المالية.
وعقد الاجتماع، برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وحضور أعضاء اللجنة العليا محمد عبدالله الموسى، ماجد عبدالرحمن البستكي، ورامي بسام النابلسي، وأعضاء اللجان أحمد الكتبي ، حشر بن صبيح، راشد بن مجرن، عبدالله بن عبود، جاسم الجسمي، رزاز علي، ولمى شمشوم.
واعتمدت اللجنة المنظمة العليا إقامة أربعة سباقات، خلال النسخة التاسعة، والتي ستكون شاملة لجميع الفئات، على أن تكون الانطلاقة بإقامة سباق الهواة الإماراتيين بتاريخ 29 ديسمبر المقبل، يليه سباق النخبة الرجال يوم 19 يناير المقبل، ثم سباق السيدات يوم 2 فبراير المقبل، والختام مع السباق الصحراوي يوم 9 من الشهر ذاته.
وأعلنت اللجنة المنظمة العليا، أن إجمالي الجوائز المالية المخصصة للسباقات الأربعة تبلغ 3.5 مليون درهم، وهي الجوائز التي تجسد الدعم السخي لتحفيز المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وتبني الرياضة أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.
واعتمدت اللجنة المنظمة العليا مسارات مراحل السباق التي سيتم الإعلان عنها تباعاً، من أجل منح المشاركين التصور الكامل على المسارات، وخوض التدريبات المناسبة لكل سباق.

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