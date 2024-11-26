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الرياضة

إدارة خورفكان تُناقش مقترحات جماهير «النسور»

إدارة خورفكان تُناقش مقترحات جماهير «النسور»
26 نوفمبر 2024 16:00

فيصل النقبي (خورفكان)
عقد مجلس إدارة نادي خورفكان لكرة القدم جلسة مثمرة مع جماهير النادي في استاد صقر بن محمد القاسمي بمدينة خورفكان، وذلك من أجل الاستماع إلى الملاحظات والاقتراحات المقدمة منهم ذات الفائدة للنادي، خلال المرحلة القادمة.
ودار نقاش بين الجماهير ومجلس الإدارة اتسم بالصراحة، مع طرح العديد من الأفكار التي من شأنها أن تُطور شكل الفريق خلال الموسم.
حضر اللقاء الدكتور عمار علاي، رئيس مجلس الإدارة مع أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من أقطاب النادي والجماهير المحبة للنسور.
من جانب آخر، وضع المدرب الوطني عبدالمجيد النمر خطة متكاملة للفريق للاستفادة من فترة التوقف الحالية بسبب المشاركات الآسيوية لفرق الإمارات، حيث يتدرب على فترتين، وربما يخوض مباراة ودية خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن المدرب عبدالمجيد النمر، حقق العلامة الكاملة منذ أول مباراة يقودها بعد إقالة الروماني دانييل إيسايلا، حيث انتصر «النسور» على البطائح 3-1 في اللقاء الذي جمعهما، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

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استاد صقر بن محمد القاسمي
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