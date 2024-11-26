«بناء الأجسام» يشارك بـ 12 لاعباً في «الخليجية»



أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية قائمة المنتخب الوطني المشارك في بطولة الخليج الثانية لبناء الأجسام، والتي ستقام في مدينة السعودية خلال الفترة من 29 إلى 31 نوفمبر الجاري، برئاسة محمد شاهين الحوسني عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي، وأحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، وزويد سالمين المدير الفني للمنتخب و12 لاعباً، وهم: عصام الغص كابتن المنتخب الذي يشارك في منافسات ماستر الفيزيك إلى جانب راشد زايد الزعابي، ويتواجد أيضاً سعيد عباس، طلال الكابوري، عدنان البلوشي، إبراهيم موسى الرئيسي، محمد الحمادي، خالد المطوع، خالد عبيد العلوي، عبدالله حسن، مشاري جمعة، وسلطان الزراع.

وأكد محمد شاهين الحوسني رئيس البعثة، أن الهدف من المشاركة هو تحقيق الميداليات، ومواصلة تميز بناء الأجسام الإماراتية على المستويين الإقليمي والعالمي، بطموح تحقيق المركز الأول بدعم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد.

وأشار زويد سالمين المدير الفني، إلى أنه تم اختيار اللاعبين بناءً على اختبارات متواصلة تحت إشراف الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني، استمرت ثلاثة أشهر وضمت عدداً كبيراً من اللاعبين، ووفقاً لخطة فنية معتمدة، ومبيناً أن أغلب اللاعبين تم اختيارهم عبر البطولات التي أقيمت مؤخراً.