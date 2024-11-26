تونس تُكرم محمد الهاملي بـ «الوسام البارالمبي»



أبوظبي (الاتحاد)‬‬‬‬

كرمت اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية، محمد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، وعضو اللجنة البارالمبية الدولية، بمنحه «الوسام البارالمبي التونسي»، تقديراً لدوره البارز في النهوض بالرياضة البارالمبية الدولية والعربية.

جاء ذلك، على هامش زيارة الهاملي إلى تونس، حيث التقى نظيره محمد المزوغي، رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجنة التونسية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين اللجان البارالمبية في الوطن العربي، وتفعيل برنامج التضامن البارالمبي الذي تقدمه الإمارات للجان البارالمبية العربية والأفريقية.

وشهدت الزيارة لقاء الهاملي مع الرياضيين البارالمبين في ملعب المنزة، وعقد جلسة عمل في مقر اللجنة البارالمبية التونسية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يساهم في دعم وتطوير الحركة البارالمبية في العالم العربي.

من جانبه، أكد الهاملي أهمية برنامج التضامن البارالمبي الذي تقدمه الإمارات للجان البارالمبية العربية والأفريقية والذي يشمل تقديم الدعم الفني والتدريبي، وتوفير فرص التدريب المتقدم للرياضيين في هذه اللجان، ما يعزز من مستوى أداء الرياضيين البارالمبيين في المنطقة، ويشجع على النمو المستدام في الحركة البارالمبية على الصعيدين العربي والأفريقي.