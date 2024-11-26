دل بييرو يفكر في الترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

روما (د ب أ)

يفكر نجم منتخب إيطاليا، وفريق يوفنتوس السابق أليساندرو ديل بييرو في الترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، حسبما أفادت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت)، وكشف التقرير أن ديل بييرو، الذي توج بكأس العالم عام 2006، يجد دعماً من مسؤولي اللعبة، ومن الحكومة الإيطالية، فيما يكافح جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الحالي، لجذب الدعم الكافي للاحتفاظ بمنصبه لولاية ثالثة.

ويواجه جرافينا اتهامات محتملة بقيامه بعمليات غسيل أموال، وصرح بيبي بيرجومي، مدافع إنتر ميلان الإيطالي السابق، الذي فاز بكأس العالم عام 1982، بأن ديل بييرو سيكون مرشحاً مثالياً، حيث قال لصحيفة (لاجازيتا): «أعرف ما يفكر فيه، وأعلم رؤيته لكرة القدم».

شدد بيرجومي «سيكون ذلك رائعاً، لأنه شخصية تتمتع بعمق وثقافة كبيرة. سيكون مثالياً كرئيس للاتحاد الإيطالي لكرة القدم. في الخمسين من عمره، لقد أصبح لائقاً لتولي المنصب». ولم يصدر أي تعليق رسمي من ديل بييرو، الذي يعمل في الغالب في مجال الإعلام منذ اعتزاله اللعب عام 2014.