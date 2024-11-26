«سباق ثلاثي» على قمة دوري الدرجة الأولى

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

حافظت ثلاثة فرق على سجلها خالياً من الخسارة بنهاية مباريات «الجولة السابعة» لدوري الدرجة الأولى، والتي شهدت تفوق الظفرة المتصدر أمام مضيفه الحمرية 3-1، فيما عاد العربي «الوصيف» بالنقاط الثلاث من ملعب منافسه حتا 4-3، في الوقت الذي تفوق فيه دبا «الثالث» على الإمارات 3-1.

وتساوى الظفرة والعربي في المركزين الأول والثاني برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، مقابل 13 نقطة لدبا صاحب «المركز الثالث»، ولكن من 5 مباريات.

وامتد التنافس المثير بين الثلاثي، إلى صراع «الأقوى هجوماً» في الدوري، والذي يتصدره العربي ب 13 هدفاً، مقابل 12 هدفاً لدبا، و10 أهداف للظفرة، فيما يعد الظفرة الأقوى دفاعاً بعدما استقبلت شباكه هدفين فقط، مقابل 3 ولجت شباك «النواخذة» كثاني أفضل خط دفاع في الدوري.

وانتزع السنغالي محمد ديوب مهاجم العربي، والذي نجح في تسجيل ثنائية أسهم بها في فوز فريقه أمام مضيفه حفتا 4-3، صدارة هدافي دوري «الأولى» برصيد 7 أهداف، متفوقاً بفارق هدف على منافسه البرازيلي دياجو دا سيلفا مهاجم دبا والطامح للتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد مواسم 2020-2021 مع الإمارات، 2021-2022 مع دبا، و2022-2023 مع الإمارات.

ويملك ديوب «24 عاماً»، المقومات للمنافسة على لقب الهداف، عطفاً على رصيد خبراته الجيدة في الملاعب المحلية خلال موسمه الرابع على التوالي، منذ أول ظهور مع فريف النجوم موسم 2021-2022 في دوري الدرجة الثانية، قبل الانتقال في الموسم التالي 2022-2023 للعب مع جلف يونايتد في دوري «الأولى»، ليسهم بعدها في صعود ناديه السابق العروبة إلى دوري المحترفين بنهاية الموسم الماضي 2023-2024، وصولاً إلى تألقه الحالي مع العربي بتسجيله 7 أهداف في 6 مباريات.

وتتواصل إثارة دوري «الأولى»، بإقامة مباريات «الجولة الثامنة» يومي السبت والأحد المقبلين، حيث يستقبل الظفرة ضيفه جلف يونايتد، ويلعب العربي في مواجهة الذيد، ودبا أمام مضيفه مصفوت، ويلعب في بقية المباريات جلف أف سي وحتا، الإمارات والجزيرة الحمراء، يونايتد والحمرية.