روبرتو كارلوس يفاجئ المشاركين في تحدي دبي للياقة

دبي (الاتحاد)

في لحظة مفاجئة ومليئة بالحماس، فاجأ أسطورة ريال مدريد السابق، روبرتو كارلوس، 30 طفلاً و30 مشاركاً في حصة تدريبية حصرية لنادي ريال مدريد، حيث أضاف لمسته الخاصة وأشعل الحماس بين المشاركين في هذا الحدث الفريد من نوعه.

وضمن تحدي دبي للياقة، شهد المشاركون لحظة استثنائية عندما ظهر روبرتو كارلوس ليقود حصة تدريبية حماسية.

وأتيحت لطلبة المدارس ممن فازوا في المسابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فرصة حضور للتدريب مع مدربي ريال مدريد، لكن المفاجأة الحقيقية كانت في انتظارهم عندما انضم كارلوس نفسه للحصص التدريبية، ما أضفى على الحدث أجواءً لا تُنسى وزاد من حماس المشاركين.

بعد انتهاء الحصص التدريبية المميزة، أضاف روبرتو كارلوس لمسة خاصة بلقاء حصري مع المشاركين، حيث التقطوا صوراً تذكارية لا تُنسى وهم يرتدون زي ريال مدريد الرسمي، وقد حصلوا عليه كهدية مميزة ضمن حصة التدريب. وفي أجواء مليئة بالحماس، شارك كارلوس قصصاً ملهمة عن شغفه المستمر بالرياضة وحبّه لكرة القدم.

وشكل الحدث، الذي أقيم ضمن تحدي دبي للياقة، نقطة تحول للمشاركين من جميع الأعمار، حيث غادروا وهم أكثر حماساً من أي وقت مضى لاتباع أسلوب حياة صحي ونشط. وبفضل الفرصة الفريدة للتعلّم مع أساطير لاعبي ومدربي ريال مدريد، اكتشف الجميع كيف يمكن للرياضة أن تغيّر الحياة وتمنحهم فوائد مستدامة للياقة البدنية، ما دفعهم لمواصلة رحلتهم نحو حياة أكثر صحة وحيوية.

وفي تعليق له على ذلك، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «سعداء بالتعاون مع ريال مدريد لتقديم تجربة مميزة لتعزيز أسلوب الحياة الصحي في المجتمع، وتشجيع الجميع على ممارسة الرياضة من خلال استضافة شخصيات لها بصمة واضحة في عالم الرياضة. ونهدف من خلال حصص التدريب هذه إلى إلهام المشاركين لمواصلة رحلتهم الرياضية حتى بعد تحدي دبي للياقة، وذلك في إطار رؤيتنا لجعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم. إننا ندرك أن الرياضة لها القدرة على تغيير عادات الكثيرين، وقد أظهر هذا الحدث كيف يمكن للرياضة أن تجمع أفراد المجتمع، وتلهم الجيل الجديد بأنه يمكن تحقيق الطموحات الكبيرة ولا شيء مستحيل».

جاءت حصة تدريب تحدي دبي للياقة في إطار التعاون المستمر بين زوار دبي ونادي ريال مدريد لكرة القدم، منذ توقيع الاتفاقية المميزة بينهما في أكتوبر 2023، والتي أسهمت في استثمار فرص التعاون وتعزيز النمو لكلا الطرفين. حيث إنه ومن خلال التوافق في القيم والرؤية المشتركة، تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة دبي عالمياً كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.