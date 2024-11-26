«رابطة المحترفين» تتعاون مع «قطارات الاتحاد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين، وشركة «قطارات الاتحاد»، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، عن توقيع اتفاقية شراكة، تصبح بموجبها قطارات الاتحاد شريكاً رسمياً لمسابقات رابطة المحترفين للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مركز الفاية الرئيسي للتشغيل والصيانة التابع لقطارات الاتحاد، بحضور كل من عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، وشادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الرؤية الاستراتيجية لرابطة المحترفين الإماراتية 2020-2030، الساعية لجلب شراكات ناجحة تحقق عوائد تجارية لمسابقاتها والأندية المحترفة، وترسيخ مفاهيم الاهتمام بالصحة، والتشجيع على الالتزام بالسلوك الرياضي كأسلوب حياة. وتتماشى الشراكة مع التزام قطارات الاتحاد، التي تعمل بتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة، بالتنمية الاجتماعية المستدامة ودعم المجتمع المحلي بكافة فئاته، بما فيه قطاع الرياضة والرياضيين والمساهمة في تحقيق تأثير إيجابي في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال هذه الشراكة، تسعى قطارات الاتحاد إلى التوعية بأهمية النقل الجماعي عبر السكك الحديدية باعتبارها من أكثر وسائل النقل استدامة وأماناً وموثوقية وفاعلية، فضلاً عن دورها في اختصار المسافات وتقريب الأفراد والمجتمعات، وتمكينهم من الوصول لوجهاتهم بسهولة، مما يعزز من حركة التنقل عبر الدولة.

