غنتوت يحافظ على صدارة «كأس الاتحاد للبولو»

أبوظبي (الاتحاد)

حافظ فريق غنتوت على صدارته بطولة كأس الاتحاد للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل للبولو، مشاركة مع احتفالات البلاد بعيد الاتحاد الـ 53، والمقامة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 5 فرق ممثلة في أبوظبي، أنكورا، بهنسالي، لامار، وفريق نادي غنتوت، منظم البطولة، ومتصدر الترتيب العام بفوزه الثالث على التوالي.

وجاء فوز فريق غنتوت على حساب فريق أنكورا بنتيجة 9-7، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، مقترباً من منصة التتويج في ختام البطولة، التي تحدد لختامها عصر يوم السبت المقبل، حيث يواجه فريق غنتوت في ختام تصفيات البطولة فريق بهنسالي الخامس من دون رصيد حتى الآن، وسجل لفريق غنتوت المتصدر نيكولاس 4 أهداف وعلي المري 3 أهداف، وهدف لكل من ناصر الشامسي وميجيل، فيما سجل لفريق أنكورا، سانتوس 4 أهداف، وهدف لكل من خالد العمران وأوسكار.

وشهدت الجولة، الفوز الأول لفريق أبوظبي على حساب فريق بهنسالي بنتيجة 5-4.5، ليضع أول نقطتين في رصيده وسجل له اللاعب باوتيستا بيللو 3 أهداف، وهدف لكل من فارس اليبهوني وسايمون ولفريق بهنسالي ليما وبيريز هدفين لكل منهما، إضافة لنصف نقطة، وهي فارق التصنيف بين الفريقين.

وتستأنف مباريات البطولة التي بلغت جولتها الرابعة قبل الأخيرة عصر غدٍ الأربعاء، بمواجهتين، حيث يلتقي في المباراة الأولى أنكورا مع فريق بهنسالي، وتعقبها مباراة لامار وأبوظبي، وشعار الجميع الفوز للبقاء في صلب المنافسة حتى جولة الحسم الأخيرة ليلة التتويج.