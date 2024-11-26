نجم الجولف العالمي أوتايجوي يمثل الإمارات خارجياً

دبي (الاتحاد)

كشف اتحاد الجولف رسمياً عن تمثيل أدريان أوتايجوي لاعب الجولف العالمي لدولة الإمارات كلاعب جولف محترف في جميع الجولات الاحترافية حول العالم، وذلك اعتباراً من ديسمبر المقبل من خلال مشاركته بتحدي نيدبانك في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الأولمبية الوطنية بمقرها في دبي بحضور اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، وخالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الجولف، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وأدريان أوتايجوي لاعب الإمارات للجولف.



وحقق أدريان أوتايجوي إنجازات كلاعب هاوٍ من خلال الفوز ببطولة بريطانيا للصغار في عام 2010، وبطولة إسبانيا للهواة في أعوام 2008 و2010 و2011، كما فاز ببطولة باريس المفتوحة للمحترفين في عام 2010 كلاعب هاوٍ، كما حصل اللاعب في عام 2011 على بطاقة الجولة الأوروبية حينما كان عمره 19 عاماً، إضافة إلى فوزه بخمس بطولات ضمن جولة دي بي العالمية، ومنها بطولة «بول لوري ماتش بلاي» في ألمانيا عام 2017، وبطولة بلجيكا المفتوحة 2018، وبطولة إسكتلندا 2020، وبطولة «فالديراما ماسترز» عام 2022، وبطولة «فولفو تشاينا أوبن» عام 2024.

ويقيم أوتايجوي في الإمارات منذ 13 عاماً، وقد اخُتير سفيراً لاتحاد الجولف مع المنتخب الوطني، وبجانب تعاونه مع الاتحاد لتقديم الدعم في التدريب والإعداد الفني للاعبين، ويعد اللاعب شريكاً في برنامج الإمارات للاعبي الجولف لأصحاب الهمم الذي أُعلن عنه في بطولة جولة دي بي العالمية للجولف في نوفمبر من العام 2021.

وعبّر أدريان أوتايجوي عن سعادته واعتزازه بتمثيل الإمارات متطلعاً إلى تحقيق أفضل النتائج بإسم الدولة في مختلف المحافل الرياضية لاسيما الأولمبية منها وقال: «الإمارات هي موطني، أحب ثقافتها وكيف أصبحت واحدة من أكثر الدول ابتكاراً خلال الخمسين عامًا الماضية، هدفي هو تمثيل الإمارات حول العالم وحصد ميدالية أولمبية ورفع رايتها على منصات التتويج».

وأضاف: «في الوقت ذاته، أشعر أن الأجيال الشابة من لاعبي الجولف الإماراتيين بحاجة إلى قدوة؛ للمضي قدماً في تطوير قدراتهم وتطوير مهاراتهم بإستمرار. متحمس جدًا للمساهمة في تطوير رياضة الجولف في الإمارات، ومساعدة اتحاد الإمارات للجولف في إنشاء برنامج للنخبة لصناعة أبطال المستقبل».

من جانبه ثمّن اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي هذه الخطوة الرامية إلى تحقيق مستويات أفضل لرياضة الجولف خلال المرحلة المقبلة وأوضح: «هذا إنجاز مذهل ليس فقط لأدريان ولكن أيضاً لرياضة الجولف في الإمارات، سنستمر في تطوير ودفع هذه الرياضة في الدولة إلى أعلى المستويات عالمياً، أدريان كان سفيراً لرياضة الجولف الإماراتية منذ وقت طويل، ونزاهته داخل وخارج الملعب هي ما نريد أن ننقله لجميع اللاعبين، نتمنى لأدريان وعائلته وفريقه كل التوفيق ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب».

وأعرب الهاشمي عن سعادته بانضمام اللاعب الموهوب أدريان أوتايجوي إلى صفوف منتخب الإمارات للجولف، ليمثل وطننا الغالي في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية مشيداً بحجم الاهتمام والمتابعة الإعلامية لفعاليات رياضة الجولف.

وتابع: «باسم اتحاد الجولف برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، وأسرة اللعبة بدولة الإمارات، وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، نتقدم بالشكر والتقدير إلى وسائل الإعلام واهتمامها ومتابعتها التي تعكس الدعم الكبير لرياضة الجولف في الإمارات، بما يسهم في تسليط الضوء على الإنجازات الرياضية وإبرازها بأفضل صورة ممكنة».