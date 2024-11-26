سلطان بن حمدان يشهد تحديات الحقايق في جائزة زايد الكبرى للهجن



عبدالله عامر (أبوظبي)

تواصلت، اليوم، منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن 2024، التي ينظمها اتحاد سباقات الهجن، بميدان الوثبة بأبوظبي، ولليوم الثاني على التوالي، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وحضر معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة، منافسات سن الحقايق التي أقيمت بالميدان الجنوبي لمسافة 4 كلم، على مدار 20 شوطاً، شهدت التنافس على 4 رموز.

وتوجت «مطفية» لعتيق مطر حسن القبيسي بكأس الحقايق الأبكار في الشوط الرئيس الأول خلال الفترة المسائية، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 1.5 مليون درهم، حيث فازت بالمركز الأول بتوقيت زمني قدره 5:45:22 دقيقة، وتفوقت على «الشويهات» لخلف ساري المزروعي في المركز الثاني بتوقيت 5:47:27 دقيقة، و«مذيار» لسالم فارس العامري في المركز الثالث.

وأهدى «العراب» مالكه مانع محمد العليلي، من هجن أبناء سلطنة عمان، ناموس ورمز الشوط الثاني للحقايق الجعدان، وحصد بندقية الشوط ومليون درهم بعد أن قطع مسافة الشوط في 5:44:90 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ «الغزال» لعبد الله زايد المنصوري، وفي المركز الثالث جاء «شاهين» لحمد سعيد النيادي.

وحلقت «الذاير» لسعود حمود الجديلي، من الهجن السعودية، بكأس الحقايق الأبكار الإنتاج في الشوط الرئيسي الثالث، وجائزته المالية 1.5 مليون درهم، حيث سجلت توقيت 5:47:48 دقيقة، بفارق ضئيل عن «ثقة» لسعد سالم الفهيدة المري التي جاءت في المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب «الوثبة» لمحمد علي الحسيني العفاري.

وحصد «مشبب» لنادي زباران العجمي آخر رموز سن الحقايق خلال جائزة زايد الكبرى للهجن، ونال شداد الحقايق الجعدان الإنتاج في الشوط الرئيسي الرابع، وجائزته المالية وقدرها مليون درهم، حيث قطع مسافة الشوط في 5:46:00 دقيقة، وحل «مطلاع» لحمد ناصر الكتبي في المركز الثاني، و«أبشر» لسالم سعيد منانة الكتبي في المركز الثالث.

وتتواصل، اليوم، المنافسات بسن اللقايا التي تقام على مدار 40 شوطاً، منها 26 شوطاً في الفترة الصباحية التي تشهد التنافس على 4 رموز للقايا الجعدان المحليات والإنتاج، و14 شوطاً في الفترة المسائية و4 رموز للقايا الأبكار المحليات والإنتاج، ويحصل الفائزون بأشواط الرموز على جوائز مالية تتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون درهم.

جانب من تحديات الحقايق في ميدان الوثبة (الاتحاد)