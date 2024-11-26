الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلطان بن حمدان يشهد تحديات الحقايق في جائزة زايد الكبرى للهجن

سلطان بن حمدان يشهد يتابع سباق الهجن في الوثبة (تصوير مصطفى رضا)
26 نوفمبر 2024 19:46

 
عبدالله عامر (أبوظبي)
تواصلت، اليوم، منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن 2024، التي ينظمها اتحاد سباقات الهجن، بميدان الوثبة بأبوظبي، ولليوم الثاني على التوالي، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وحضر معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة، منافسات سن الحقايق التي أقيمت بالميدان الجنوبي لمسافة 4 كلم، على مدار 20 شوطاً، شهدت التنافس على 4 رموز.
وتوجت «مطفية» لعتيق مطر حسن القبيسي بكأس الحقايق الأبكار في الشوط الرئيس الأول خلال الفترة المسائية، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 1.5 مليون درهم، حيث فازت بالمركز الأول بتوقيت زمني قدره 5:45:22 دقيقة، وتفوقت على «الشويهات» لخلف ساري المزروعي في المركز الثاني بتوقيت 5:47:27 دقيقة، و«مذيار» لسالم فارس العامري في المركز الثالث.
وأهدى «العراب» مالكه مانع محمد العليلي، من هجن أبناء سلطنة عمان، ناموس ورمز الشوط الثاني للحقايق الجعدان، وحصد بندقية الشوط ومليون درهم بعد أن قطع مسافة الشوط في 5:44:90 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ «الغزال» لعبد الله زايد المنصوري، وفي المركز الثالث جاء «شاهين» لحمد سعيد النيادي.
وحلقت «الذاير» لسعود حمود الجديلي، من الهجن السعودية، بكأس الحقايق الأبكار الإنتاج في الشوط الرئيسي الثالث، وجائزته المالية 1.5 مليون درهم، حيث سجلت توقيت 5:47:48 دقيقة، بفارق ضئيل عن «ثقة» لسعد سالم الفهيدة المري التي جاءت في المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب «الوثبة» لمحمد علي الحسيني العفاري.
وحصد «مشبب» لنادي زباران العجمي آخر رموز سن الحقايق خلال جائزة زايد الكبرى للهجن، ونال شداد الحقايق الجعدان الإنتاج في الشوط الرئيسي الرابع، وجائزته المالية وقدرها مليون درهم، حيث قطع مسافة الشوط في 5:46:00 دقيقة، وحل «مطلاع» لحمد ناصر الكتبي في المركز الثاني، و«أبشر» لسالم سعيد منانة الكتبي في المركز الثالث.
وتتواصل، اليوم، المنافسات بسن اللقايا التي تقام على مدار 40 شوطاً، منها 26 شوطاً في الفترة الصباحية التي تشهد التنافس على 4 رموز للقايا الجعدان المحليات والإنتاج، و14 شوطاً في الفترة المسائية و4 رموز للقايا الأبكار المحليات والإنتاج، ويحصل الفائزون بأشواط الرموز على جوائز مالية تتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون درهم.

أخبار ذات صلة
جائزة زايد الكبرى للهجن تنطلق بـ«السباق التراثي»
انطلاق «تمهيدي» ماراثون اليوم الوطني للهجن
  • جانب من تحديات الحقايق في ميدان الوثبة (الاتحاد)
    جانب من تحديات الحقايق في ميدان الوثبة (الاتحاد)

 

سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان
الهجن
سباقات الهجن
جائزة زايد الكبرى للهجن
الحقايق
آخر الأخبار
رأي فرنسي صريح.. «البريميرليج» أفضل لمبابي من «الليجا»!
الرياضة
رأي فرنسي صريح.. «البريميرليج» أفضل لمبابي من «الليجا»!
اليوم 20:45
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى البحرين
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى البحرين
اليوم 20:42
الشارقة يطرق أبواب التأهل في «أبطال آسيا 2» بـ«النقطة العاشرة»
الرياضة
الشارقة يطرق أبواب التأهل في «أبطال آسيا 2» بـ«النقطة العاشرة»
اليوم 20:36
«أبوظبي البحري» ينظم مهرجاناً رياضياً لـ «أصحاب الهمم»
الرياضة
«أبوظبي البحري» ينظم مهرجاناً رياضياً لـ «أصحاب الهمم»
اليوم 20:30
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب وسط اليابان
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب وسط اليابان
اليوم 20:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©