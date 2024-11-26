«أبوظبي البحري» ينظم مهرجاناً رياضياً لـ «أصحاب الهمم»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا، مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم، الخميس، في إطار احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، واليوم العالمي لأصحاب الهمم، بهدف إلى تسليط الضوء على قدرات وإمكانات أصحاب الهمم في مجموعة من السباقات البحرية والفعاليات المصاحبة.

ويشمل برنامج المهرجان سباقات متنوعة، مثل الشراع الموحد، وسباقات الكياك «200 متر فردي ومزدوج»، وتحدي الجري والكياك، وتحدي الألعاب الشاطئية. وسيبدأ الحدث بجلسة تسجيل واجتماعات تنويرية في تمام الساعة 12 ظهراً، يليه استراحة، بينما تقام الفعاليات الرياضية من الساعة 3 عصراً وحتى 5 مساءً، لتختتم بحفل ختامي يشمل مراسم التتويج.

وأكد سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن الهدف من هذا الحدث هو الاحتفاء بقيم التحدي والمثابرة التي يتمتع بها أصحاب الهمم، وتعزيز مكانة الرياضات البحرية وسيلة لتمكين هذه الفئة، ودمجها في المجتمع، وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته شركة طيران أبوظبي، الراعي الرسمي للمهرجان، في دعم هذا الحدث المهم.