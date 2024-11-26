الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي البحري» ينظم مهرجاناً رياضياً لـ «أصحاب الهمم»

«أبوظبي البحري» ينظم مهرجاناً رياضياً لـ «أصحاب الهمم»
26 نوفمبر 2024 20:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تونس تُكرم محمد الهاملي بـ «الوسام البارالمبي»
تنظيم مبادرة "فرحة وطن مع أصحاب الهمم".. تزامنًا مع احتفالات عيد الاتحاد الـ 53

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا، مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم، الخميس، في إطار احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، واليوم العالمي لأصحاب الهمم، بهدف إلى تسليط الضوء على قدرات وإمكانات أصحاب الهمم في مجموعة من السباقات البحرية والفعاليات المصاحبة.
ويشمل برنامج المهرجان سباقات متنوعة، مثل الشراع الموحد، وسباقات الكياك «200 متر فردي ومزدوج»، وتحدي الجري والكياك، وتحدي الألعاب الشاطئية. وسيبدأ الحدث بجلسة تسجيل واجتماعات تنويرية في تمام الساعة 12 ظهراً، يليه استراحة، بينما تقام الفعاليات الرياضية من الساعة 3 عصراً وحتى 5 مساءً، لتختتم بحفل ختامي يشمل مراسم التتويج.
وأكد سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن الهدف من هذا الحدث هو الاحتفاء بقيم التحدي والمثابرة التي يتمتع بها أصحاب الهمم، وتعزيز مكانة الرياضات البحرية وسيلة لتمكين هذه الفئة، ودمجها في المجتمع، وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته شركة طيران أبوظبي، الراعي الرسمي للمهرجان، في دعم هذا الحدث المهم.

نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
الرياضات البحرية
الشراع الحديث
أصحاب الهمم
آخر الأخبار
رأي فرنسي صريح.. «البريميرليج» أفضل لمبابي من «الليجا»!
الرياضة
رأي فرنسي صريح.. «البريميرليج» أفضل لمبابي من «الليجا»!
اليوم 20:45
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى البحرين
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى البحرين
اليوم 20:42
الشارقة يطرق أبواب التأهل في «أبطال آسيا 2» بـ«النقطة العاشرة»
الرياضة
الشارقة يطرق أبواب التأهل في «أبطال آسيا 2» بـ«النقطة العاشرة»
اليوم 20:36
«أبوظبي البحري» ينظم مهرجاناً رياضياً لـ «أصحاب الهمم»
الرياضة
«أبوظبي البحري» ينظم مهرجاناً رياضياً لـ «أصحاب الهمم»
اليوم 20:30
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب وسط اليابان
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب وسط اليابان
اليوم 20:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©