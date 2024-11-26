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الرياضة

رأي فرنسي صريح.. «البريميرليج» أفضل لمبابي من «الليجا»!

رأي فرنسي صريح.. «البريميرليج» أفضل لمبابي من «الليجا»!
26 نوفمبر 2024 20:45


أنور إبراهيم (القاهرة)

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غادر النجم الفرنسي كيليان مبابي «25عاماً» باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الصيف الماضي، ولكنه لم يحقق حتى الآن الآمال التي علقتها عليه جماهير«السانتياجو برنابيو»، رغم إن الجميع كانوا ينتظرون منه الكثير.
صحيح إنه سجل 9 أهداف - منها 3 ركلات جزاء - وصنع هدفين في 17 مباراة، إلا إن هناك اعتقاداً بأن «سيستم» ريال مدريد لم يُخرج أفضل ماعند «كابتن» منتخب «الديوك»، ومع ذلك من السابق لآوانه القول بإن انتقاله إلى «الميرينجي» خطأ.
غير أن سيريل لينيت رئيس مجلس إدارة صحيفة «ليكيب» الفرنسية السابق له رأي خاص إذ يعتقد أنه كان من الأفضل أن يلعب «فتى بوندي المدلل» لأحد أندية الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وحدد مانشستر يونايتد بالاسم.
وقال في تصريحات لشبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت: لا أقصد أن مبابي في طريقه إلى الفشل في ريال مدريد، وإنما أقول إنه كان من الأفضل له أن يلعب لنادٍ يشركه بصفة دائمة وليست مؤقتة في مركزه المفضل جناحاً أيسر، وليس رأس حربة، ولكن المشكلة الواضحة إن من يشغل الجناح الأيسر في مدريد هو البرازيلي فينسيوس جونيور وهو بالفعل لا يقل مهارة وموهبة عن مبابي، إن لم يكن أفضل، مثلما كان مواطنه نيمار أفضل في هذا المركز عندما تزاملا في باريس سان جيرمان.
وأضاف لينيت: كان بمقدور بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018أن يذهب إلى إنجلترا ليجرب حظه مع مانشستر يونايتد على سبيل المثال، وهناك كان سيلعب في مركزه المفضل ليكتب تاريخاً رائعاً في «البريميرليج».
واستطرد لينيت قائلاً: ومع ذلك لا مانع من استمراره مع الريال من دون أن يحقق أشياءً استثنائية، لأن «البلانكوس» حقق من قبل كل شيء بدونه، واعترف لينيت بأن هداف كأس العالم الأخيرة 2022، يجد صعوبة في الوصول إلى أفضل «فورمة» في ريال مدريد، بينما كان شعلة نشاط وحيوية وهدافاً «سوبر» في سان جيرمان. 

كيليان مبابي
مبابي
ريال مدريد
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي
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