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الرياضة

الشارقة يطرق أبواب التأهل في «أبطال آسيا 2» بـ«النقطة العاشرة»

الشارقة يطرق أبواب التأهل في «أبطال آسيا 2» بـ«النقطة العاشرة»
26 نوفمبر 2024 20:36

 
علي معالي (الشارقة)
فاز فريق الشارقة الليلة على استقلال طاجيكستان 3- 1 في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2، ليصل «الملك» إلى النقطة الـ10 ويقترب كثيراً من التأهل لدور الـ16، فيما تجمد رصيد الاستقلال عند صفر نقطة، سجل أهداف الشارقة لوان بيريرا وعثمان كمارا وكايو لوكاس من ضربة جزاء في الدقائق 21، 30، 58، فيما سجل هدف الفريق الطاجيكي الوحيد إحسان دنشانبي في الدقيقة 24.
حضر المباراة جمهور قليل لم يصل إلى 700 متفرج، وبدأ الفريق الطاجيكي بطريقة لعب غريبة للغاية وهي 5- 4- 1، وكان واضحاً أنه يلعب بأكبر عدد من المدافعين مع الاعتماد على مهاجم واحد، في حين بدأ «الملك» 4- 2- 3 -1، معتمداً في الشق الهجومي على 4 لاعبين بمهارات عالية وهم كايو لوكاس ولوان بيريرا وعثمان كمارا وبيرو.
ولم تدم فترة الاختبار كثيراً، حيث شهدت أول 30 دقيقة 3 أهداف سريعاً بواقع هدفين للشارقة وواحد للاستقلال، بدأ لوان بيريرا بهدف جميل في الدقيقة 21 بتسديدة من مسافة بعيدة في ظل التكتل الدفاعي الكبير، ورد الضيوف سريعاً في الدقيقة 24 بخطأ من عادل الحوسني سجل منه إحسان دنشانبي هدف التعادل، ثم في الدقيقة 30 مارس كمارا هوايته في اختراق الدفاع وسجل هدف فريقه الثاني.
وفي الشوط الثاني يخترق لوان دفاعات الاستقلال وتتم إعاقته ليحسب الحكم ضربة جزاء سجل منها كايو لوكاس الهدف الثالث في الدقيقة 58، وفي الدقيقة 70 يجري كوزمين مدرب الشارقة 3 تغييرات بإشراك باكو ألكاسير وفراس بالعربي وخالد الظنحاني، وحاول الشارقة زيادة غلته من الأهداف، وسط مناورات طاجيكية للتقليص لتنتهي المباراة 3- 1.

 

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